Vaivém: Unifor convida para a expo

00:00 · 28.12.2016

A Unifor está convidando os fortalezenses e os turistas, que estão chegando de todas as partes do País, pelo Aeroporto Pinto Martins, a visitarem o Espaço Cultural da Unifor, onde se encontra exposta a Coleção Airton Queiroz, uma das mais importantes e completas do País. Essa exposição tem curadoria de Fábio Magalhães, José Roberto Teixeira e Max Perlingeiro e reúne 254 obras dos principais nomes das artes plásticas brasileiros, além de artistas internacionais como Monet, Renoir, Miró e Dalí. A visita é gratuita.

Ação

O presidente do extinto TCM (Tribunal de Contas dos Municípios), Domingos Filho, foi ontem a Brasília para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade contra a fusão do TCM com o TCE (Tribunal de Contas do Estado) junto ao Supremo Tribunal Federal. Essa ação foi dada entrada na última segunda-feira, no STF.

Momento

Indagado sobre a sua vida política, Domingos Filho não quis se pronunciar nem confirmou se seria candidato ou não em 2018, por ser um magistrado. Com relação a sua volta à vida pública “é uma avaliação que vou fazer no momento apropriado. O magistrado tem a prerrogativa de desincompatibilizar-se para se candidatar, na convenção.

Lindo

Sinalização

O prefeito Roberto Cláudio deve inaugurar a qualquer momento o viaduto e a rotatória no cruzamento da AV. Murillo Borges com a Avenida Raul Barbosa, porque na madrugada de ontem estavam sendo sinalizados e iluminados.

Triste

Um casal...

... de catadores de lixo resolveu estabelecer-se há vários dias na Rua Atilano Moura, esquina com a Avenida Rogaciano Leite, no bairro Guararapes. Os dois montaram uma barraca , “armaram” duas redes e fixaram residência.

Avaliação

Toinho do Chapéu, presidente do PTN estadual, passou o dia de ontem, em Brasília, tomando parte de uma reunião de avaliação nacional do partido. Ele reafirmou que a sua agremiação vai continuar apoiando a administração Roberto Cláudio.

Verba

O prefeito Jean Azevedo, de Tianguá, esteve, ontem, no DF, transitando no Ministério da Integração Nacional, acompanhando processos de interesse do município e tentando a liberação da verba de R$ 1 milhão para a estrada, que liga Tianguá a Viçosa.

Jatinhas

O advogado Edson Guimarães, com a filha Manoela, foi comemorar a passagem do ano em Lisboa, com outra filha, genro e neto. O maestro Costa Holanda, que dirigiu a banda do Colégio Piamarta, no aeroporto, com dona Isabel Cristina e o casal Hélia e Dr. Vandemberg, recebendo Norton de Macedo Barroso, chegando de Recife. Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, bispo de Sobral, esteve no Aeroporto Internacional Pinto Martins, recebendo dona Cristina, que chegou para os festejos de fim de ano em Sobral, com a Sra. Marlene, genitora do bispo. O jornalista Tarcísio Colares é bisavô. Dante, filho da neta Roberta, chegou no Natal. O vereador João Alfredo, com a família, vira o ano no Rio das Tintas, na Bahia. O industrial Amarílio Macedo foi a Salvador a serviço do Grupo J. Macedo.