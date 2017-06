00:00 · 08.06.2017

O ex-presidente da Funceme, Francisco de Assis Sousa, esteve, ontem, em Brasília, tomando parte de reunião no Banco Mundial sobre seca. Ele revelou que o Bird tem desenvolvido alguns projetos com a UFC sobre a questão de gestão de seca. “Nós vamos tomar parte de uma discussão de como podemos planejar melhor as secas no Brasil e algumas experiências em outros Estados”. Sousa explicou que o Ceará está passando por uma estiagem prolongada, mas precisa avançar muito nessa linha de planejamento dela.

Melhor mês

No seu embarque, ontem, para Brasília, o vice-presidente do Sindicato da Indústria de Panificação, Lauro Martins, era todo sorriso, “porque o mês de junho é o melhor para a indústria de panificação. Quando chega este mês a gente se alegra”. O setor está animado e Lauro Martins estima um crescimento da ordem de 20 por cento.

Turismo

O secretário Alexandre Pereira, do Turismo de Fortaleza, voou a Brasília para representar a Fiec numa reunião da Confederação Nacional da Indústria. Ele aproveita para circular no Ministério do Turismo. Alexandre informou que o PPS, que ele preside, promove, sábado, dia 10, um encontro na Assembleia Legislativa.

Lindo

Ufa!

Finalmente, o setor competente mandou consertar o sinal luminoso da Avenida Raul Barbosa, nas proximidades do viaduto da BR-116. Passou um bom tempo e criou sérios problemas para o trânsito na área.

Triste

Buraco

Um buraco, na Av. Rogaciano Leite, está se ampliando. Ele começa no canteiro central e está a caminho da pista. Já foram colocados um cone e uma vara com um pano branco. Falta apenas a “operação tapa buraco” cuidar do resto.

Cidadão

O presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Martônio Coelho, recebe, dia 15 de junho, o título de Cidadão de Teresina, concedido pela Câmara Municipal da capital piauiense. Ontem, ele embarcou para Brasília, para presidir reuniões da entidade.

A edição 2017...

...do Mácula – Avanços no Diagnóstico e Tratamento traz a Fortaleza, amanhã, a médica oftalmologista Silvana Vianello (MG). O simpósio, um dos mais importantes do Estado, discute os principais avanços no tratamento e diagnóstico das maculopatias.

Jatinhas

JOSÉ Amorim, da Superintendência do Ministério da Agricultura, está em Brasília participando de um treinamento sobre o novo sistema de convênio e licitação. ANDRÉ Montenegro, presidente do Sinduscon-Ceará, disse que o setor da construção civil está melhorando, mas tem ainda quase 50 mil desempregados. Ele foi a Brasília participar de reunião da Cbic (Câmara Brasileira da Construção Civil). O ARQUITETO Luciano Guimarães encontra-se em Brasília, onde participa de reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e discute 36 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional sobre Arquitetura e Urbanismo. CLARA Germana, presidente do Conselho Regional da Contabilidade, em Brasília, faturando reunião do Conselho Federal. Informou que apoia a candidatura de Felipe Guerra.