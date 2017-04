00:00 · 07.04.2017

A Prefeitura de Maracanaú, através da Secretaria de Turismo, realiza estudo para a instalação de um teleférico para estimular o turismo à terra dos índios pitaguaris, informou o secretário Gerson Cecchini, que viajou, na manhã de ontem, a Brasília, onde tentará junto ao Ministério do Turismo a liberação de uma emenda de R$ 1,2 milhão, da deputada federal Gorete Pereira. Esse recurso será destinado para a 13ª edição do São João, que terá como atrações Wesley Safadão, Marília Mendonça, Xandy dos Aviões e Bruno & Marrone.

Eleição

Antônio José e o ex-deputado Eugênio Rabelo na eleição do PP, no DF, que está reconduzindo Ciro Nogueira à presidência. No Ceará, continua a “briga” do deputado Adail Carneiro pelo comando da agremiação, no momento, dirigida por Antônio José, filho do presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque.

Farol

Bem que o secretário Alexandre Pereira poderia dar continuidade a sua gestão à frente da Secretaria de Turismo, credenciando o nosso único e esquecido Farol como importância cultural, histórica, turística e social. Seria bom que a Prefeitura o reconhecesse como patrimônio histórico e o incluisse em sua divulgação.

Lindo

Vala

Uma vala, debaixo do viaduto da Via Expressa, na Rua Dr. Edmilson Barros de Oliveira, que vinha sendo a “dor de cabeça” dos motoristas, foi fechada pela Regional II, que no início da semana realizou um grande trabalho na rua paralela.

Triste

Maioria

Muitos motoristas, em sua grande maioria jovens, continuam ocupando, no estacionamento do Aeroporto de Fortaleza, vagas destinadas a deficientes e idosos. Mas, muito cedo, os agentes da AMC fiscalizam e multam.

Projetos

O prefeito Arnon Bezerra, de Juazeiro do Norte, encontra-se na cidade circulando em várias secretarias estaduais, especialmente a da Saúde, à cata de recursos para execução de projetos. Bezerra está focado não só na Saúde, mas também na Educação.

Palestra

Edvaldo Nunes, ex-Sebrae-Ceará viajou, na manhã de ontem, a Curitiba, para, atendendo a convite, dar palestra para micro e pequenos empresários paranaenses. O seu retorno está previsto por todo o dia de amanhã.

Jatinhas

A dupla Simone & Simaria se apresenta neste fim de semana em São Paulo e Rio Grande do Sul. A banda embarcou, no início da manhã de ontem, no Aeroporto Internacional Pinto Martins. O casal Lídia e o engenheiro Marcos Fonteles viajou a São Paulo para visitar a filha Camila e o marido, em especial a neta Sofia. O presidente do Sinduscon-Ceará, André Montenegro, está em São Paulo transitando na Feicon, Feira da Construção. No mesmo voo, Reginaldo Parente. José Maria Cavalcante Lima participando de reunião do Conselho de Corretores de Imóveis, em Maceió. Ana Lúcia e Pedro Neudo, ex-prefeito de Graça, voltando de Recife, depois de conseguirem o visto de entrada nos Estados Unidos. Eles vão para Nova York. O reitor Virgílio Araripe, do Instituto Federal de Educação, voltando do DF.