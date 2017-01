Vaivém: Sol volta com grande show

00:00 · 06.01.2017

A cantora Solange Almeida, que está deixando a banda "Aviões do Forró", volta abraçando a carreira solo, num grande show que está programado para março, mas na entrevista que o colunista fez com ela no Aeroporto Pinto Martins, revela que "será com músicas do CD, que está sendo preparado". Sol, como se denomina na conversa, diz que pensou muito para tomar a decisão que tomou. A sua popularidade é tão significativa, que tinha fãs no seu embarque, madrugada de ontem, para Floripa, onde se apresenta hoje.

Silêncio

O padre Eugênio Pacelli, do Colégio Santo Inácio, está no Rio de Janeiro, na PUC (Pontifícia Universidade Católica), colhendo subsídios sobre o teólogo alemão, Junger Moltmann, que escreveu "O silêncio de Deus diante da morte do inocente", para a sua tese de mestrado, em Teologia, na Universidade de Pernambuco.

A filósofa...

... Escritora, psicóloga e consultora Viviane Mosé deu palestra, ontem, na abertura do I Congresso de Educadores da Rede Sesi no Ceará, no Hotel Gran Mareiro. Tema: "Educação e Desenvolvimento para além da sala de aula". Ela é mestre e doutora em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do RJ.

Lindo

Parabéns

Os moradores da Avenida José Bastos, hoje denominada de José Jatay, batendo palmas não só pela beleza que ficou a via como também pelo trabalho que vem sendo feito pelo Departamento de Limpeza, que cumpre com o horário da coleta.

Triste

Cadeado

Mais de vinte lojas, na Avenida Monsenhor Tabosa, estão com placas de "vende-se", "transfere-se" ou "aluga-se" este ponto. É que o movimento ali caiu de maneira assustadora e os proprietários estão se mudando.

O Clero...

...Da Arquidiocese de Fortaleza está recebendo formação no Seminário Regional de Teologia, no bairro Castelão, com assessoria do Padre Carlos Bertozo, da Arquidiocese de Palmas (TO) e com a presença do arcebispo Dom José Antônio.

Segurança

De São José dos Campos desceu, ontem, em Fortaleza, o professor Abraão, do ITA, para dar continuidade ao mestrado em Segurança Aeroviária, promovido pelo Governo do Estado, ITA e UFC. Hoje, encerram-se as inscrições para o II Curso.

Jatinhas

A colunista do Diário do Nordeste, Márcia Travessoni, embarcou, para Porto Velho. Foi visitar a avó. Ela aproveitou para apresentar as despedidas a Fernandinho, que retornou para Boston, nos Estados Unidos, onde estuda, depois de comemorar o aniversário de sua mãe. Conferindo os embarques da esposa e do filho, Fernando Travessoni. Alessandra e o marido Paulo Silva, no aeroporto, recebendo a filha Roberta, o genro Daniel Markan e os netos Daniel Filho e Lara, que voltaram de uma temporada entre Orlando e Miami, nos EUA. A PROPÓSITO, a Lafuente Turismo enviando grupos de jovens para a Disneylândia. O odontólogo Fernando Novais, com as filhas Rebecca e Rachel, curtindo férias em Natal. O JUiZ Ricardo Barreto viajou, ontem, muito cedo, para Recife em tempo de férias.