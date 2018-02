01:00 · 21.02.2018

Os presidentes da Federação dos Lojistas, Freitas Cordeiro; Assis Cavalcante, da CDL e João Porto Guimarães, presidente da Associação Comercial, juntamente com Alci Porto, diretor do Sebrae-Ceará, estavam ontem, no DF, reunidos com deputados a quem pediram apoio para derrubar o veto do presidente Temer ao Refis de dívidas de 600 mil micro e pequenos empresários que optaram pelo Simples e que foi aprovado pela Câmara e Senado. O veto foi recomendado pela equipe econômica.

O vice-prefeito...

... de Maracanaú, Roberto Pessoa, que está voltando de um encontro do PR-Nacional, informando que no dia 8 de março a cúpula do partido estará em Barbalha, onde será realizada uma reunião com representantes de partidos que fazem oposição ao governador Camilo Santana, para troca de ideias sobre a chapa que enfrentará a situação.

Encontro

O deputado federal André Figueiredo anunciando, a partir do dia 1º de março, uma série de encontros pelo interior dos estados brasileiros, começando pelo Cariri (Caririaçu-Ceará), passando por Juazeiro, contando com a presença de Ciro Gomes, Carlos Lupi, presidente do PDT, do ex-governador Cid Gomes e dele André. <HS2>

Lindo

A Secretaria...

...Municipal de Conservação e Serviços Públicos informa que o serviço de recuperação da Rua Pinho Pessoa, seria iniciado ontem, com recuperação do asfalto no trecho entre as ruas Idelfonso Albano e Padre Antonino.

Triste

Duas mortes

Doenças praticamente erradicadas, como febre amarela, sarampo entre outras, voltam com força total. Neste ano, por exemplo, o Diário está noticiando, que ele começou com 81 casos e duas mortes por tuberculose.

Grupão

Os deputados federais Ariosto Holanda, Adail Carneiro, com o senador José Pimentel seguiram para a Capital Federal num voo e Ronaldo Martins, Vicente Arruda, Leônidas Cristino, Vitor Valim, Chico Lopes e André Figueiredo noutro.

Márcia...

Xavier, da UBC -Filial Pernambuco, participou, no Dragão do Mar, da Conversa de Proa, sobre “Tudo que você precisa saber sobre Direito Autoral na Música”, na qual foram abordadas as prerrogativas que visam à proteção dos direitos autorais.

Jatinhas

O deputado Tiririca passou o último fim de semana em nosso Estado e, anteontem, embarcou para o DF.

Tiririca viajou no mesmo voo que levou a desembargadora Iracema do Vale para Brasília. Ela foi participar de reunião do Conselho Nacional de Justiça.

O empresário Ernani Fontenele, controlador da ZTA, no eixo São Paulo-Belo Horizonte, tentando uma empresa na área de metalúrgica.

Moisés Goes está em Brasília tentando a liberação de emendas para projetos em Pedra Branca.

Também na Capital, o prefeito Roberto Cláudio.

Já o empresário Francisco Vidal, vice-presidente do Grupo Diniz, em São Paulo, tomando parte de reunião daquela rede de óticas.

Em brasília, os vereadores Luciram Girão, Iraguassu Filho, Marcelo Lemos e Benigno Júnior.