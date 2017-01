Vaivém: Reunião de Forças

00:00 · 25.01.2017

Os presidentes da Fiec, Beto Studart;Luís Gastão Bittencourt, da Fecomércio e Flávio Sabóia, da Faec (Federação da Agricultura do Estado do Ceará) se reúnem amanhã, para discutirem um projeto, que será apresentado ao governador Camilo Santana no mês de fevereiro, numa audiência que está sendo programada pela presidente da Adece Nicolle Barbosa, que também idealizou o encontro. A informação é do presidente da Faec, Flávio Sabóia, que volta hoje de Brasília, depois de reunião na Confederação da Agricultura.

Novo secretário

Adail Fontenele, novo secretário da Regional do Centro, marcou presença na reunião da Facic, na última segunda-feira, presidida por Francisco Barreto. Estiveram presentes, representantes de várias entidades, com Fontenele dizendo-se muito encorajado para a missão que lhe foi confiada pelo prefeito Roberto Cláudio.

História do Samba

O jornalista e escritor cearense Lira Neto, especializado em biografias como as de Getúlio Vargas, Padre Cícero, Maysa, presidente Castello Branco, José de Alencar e Rodolfo Teófilo, confirmou no seu embarque para o Rio, com a família, o lançamento, em fevereiro, do 1º volume de “A História do Samba”.

Lindo

Exposição

Com obras de 47 artistas, Museu do Ceará e a Associação dos Municípios do Maciço de Baturité abrem, amanhã, quinta-feira, dia 26, a nova exposição de curta duração “Cores, Linhas E Formas: A Arte No Maciço De Baturité”.

Triste

Perderam

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar constatou que os planos de saúde perderam 1,37 milhão de beneficiários, com a Região Sudeste puxando a queda. O Estado de São Paulo deixou de contar com 630, 3 mil usuários.

EcoEnel

No seu embarque, ontem, para o RJ, escalando no DF, José Nunes, diretor Institucional e de Comunicação da Enel, informou que em comemoração aos 10 anos da programa “EcoEnel” , “desenvolveremos no dia 7 uma vasta programação”.

Unimed-Ceará

O presidente da Unimed-Ceará, Darival Bringel, que foi ontem a São Paulo tomar parte de um encontro visando a eleição da entidade, afirmou que aquele plano de saúde está investindo numa rede de atendimento de alta qualidade.

Jatinhas

O deputado federal André Figueiredo está no DF. O empresário Josimar de Carvalho e a esposa Sandra, chegando do Cariri. Negócios. Marco Aurélio Cabral e Daniel Rios, da Engaja Comunicação, indo ao Mato Grosso do Sul, executar um projeto da Fibria, do Grupo Votorantin. Graça Costa participou, ontem, no DF, de um encontro da Procuradoria Geral do Trabalho das centrais de trabalhadores que são contrárias às reformas trabalhista e da previdência. André Montenegro viaja, dia 8, a Brasília, para mais uma reunião da Cbic. Amanhã, ele toma posse na presidência do Sinduscon-Ceará para mais um biênio. O arquiteto Luciano Magalhães, ontem, no aeroporto, embarcando o cunhado Carlos Eugênio Albuquerque para Aracaju. Melquiades Rabelo foi visitar cliente em Teresina.