Vaivém: PSB se reúne em Juazeiro

00:00 · 28.01.2017

O deputado federal Danilo Forte esteve ontem em Juazeiro, onde se reuniu com os membros do PSB, sob a liderança de Francisco Fabiano,, discutindo assuntos relacionados com a reorganização do partido e também em busca de novas lideranças. Indagado se o governador Camilo Santana iria para aquela agremiação, ele riu e disse “quem tem que responder é ele”, mas confirmou que tem tido um diálogo muito bom com o chefe do executivo. E quanto a reabertura do Congresso, ele acha que “reabre num momento bom para o País”.

Convidados

A Bienal da Une começa amanhã, no Dragão do Mar, tendo como convidados Ciro Gomes, Luciana Genro, senadora Vanessa Grazziotin, Juca Ferreira, Inácio Arruda, Secretário de Ciência e Tecnologia; Franklin Martins, Fernando Haddad, deputado Chico Lopes e o Secretário da Cultura de Fortaleza Evaldo Lima, entre outros.

Liguem os fios

O vice-presidente Enio Ponte, que também é Mourão, com o executivo César Sampaio, do Fortaleza, não dormiram de anteontem, para ontem, porque na madrugada embarcaram dizendo “vamos conversar com patrocinadores”. Depois do jogo com o Bahia, com o time frustrando a torcida, os dois foram em busca de reforços.

Lindo

Palmas

A “Operação Tapa-Buraco” agiu com rapidez na Rua Justino Café Neto, onde estavam surgindo inúmeras “fugas”, mas já foram tapadas, o que mereceu aplausos dos fortalezenses, especialmente os moradores daquela via.

Triste

Indignados

Há um fato que está deixando indignados os repórteres que cobrem os clubes cearenses, em especial Ceará e Fortaleza, que não permitem que seus treinadores e atletas deem entrevistas sem determinação das diretorias. Pode!

Festival

O bailarino e coreógrafo Gerson Moreno, diretor da Cia Balé Baião, de Itapipoca, e a bailarina Silvia Moura, de Fortaleza, voaram a Cabo Verde, onde participam do 2° Festival Internacional de Dança Contemporânea nas cidades de Assomada, Tarrafal e Praia.

Presidente

O prefeito Arnon Bezerra retornou para Juazeiro, depois de marcar presença num encontro da Aprece, que empossou a sua nova diretoria. Arnon é o escolhido para a presidência de honra da entidade. No embarque disse que se sentia honrado.

Jatinhas

O industrial Ivens Dias Branco Júnior voou para São Paulo, com antecedência, para comandar reunião de rotina do grupo M. Dias Branco, na próxima terça-feira. Também para a capital paulista seguiu Deda Studart, presidente da Magis Incorporações. Negócios. De barbalha retornou o deputado federal Raimundo Gomes de Matos, que se reuniu com as direções dos filantrópicos daquele município sobre a situação dos dois hospitais, para que não faltem medicamentos e equipamentos. Gomes de Matos se comprometeu a levar os problemas para o Ministro da Saúde. Deixando a cidade, depois de contatos com correligionários, Levy Fidélis, presidente do PRTB. O deputado estadual Elmano de Freitas embarcou, na manhã de ontem, para Juazeiro, para contatos políticos com as suas bases.