01:00 · 14.12.2017

O presidente da Cogerh, João Lúcio Farias, estava, ontem em Brasília, onde participou de reunião do Conselho Gestor do Projeto do Rio São Francisco, que fez uma avaliação e mostrou o andamento das obras de transposição, “muito importante para o nosso Estado e que ela venha no próximo ano para complementar o que tivermos de chuvas no período invernoso”. Sobre o abastecimento d’água ele informou que a situação do Ceará é diferenciada, mas a área mais crítica é o Centro do Estado e Crateús.

Seminário

Osvaldo Férrer, diretor Institucional da Enel, encontra-se em Brasília formulando convite para o Seminário Nacional de Energia Elétrica, que acontecerá, no Centro de Eventos, em Fortaleza de 20 a 23 de novembro de 2018, com a participação de 5 mil técnicos e dirigentes ligados ao setor que estão sendo convidados.

Crescimento

Voltando de viagem a São Paulo o empresário Fernando Pontes informando que 2017 para o setor automobilístico está terminando com um crescimento gradual, lento, “mas de qualquer forma é um crescimento”. Já está com 7% a mais do que novembro, em Fortaleza, enquanto que o Brasil cresceu apenas 1% naquele mês.

Lindo

Violeiros

A Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá, programou para dezembro um encontro de violeiros do Sertão Central e a presença do cineasta Rosemberg Cariry, que lançará o seu livro "Cego Aderaldo - O Homem, o Poeta e o Mito".

Triste

Brigando

Os flanelinhas estão “loteando” as ruas do Centro, em especial no trecho das ruas Meton de Alencar até a Domingos Olímpio. Colocam cavaletes e cones, "marcando" lugares. Quem estacionar o seu veículo paga antecipadamente.

Confraternização

Darival Bringel, diretor de Desenvolvimento de Mercado Brasil da Unimed-Brasil, está em SP, numa reunião de avaliação e confraternização do Sistema Nacional de Colaboradores. Ele aproveitou para dizer que a Unimed-Ceará teve excelente desempenho.

Comemoração

O senador Tasso Jereissati desceu, na noite passada, vindo de Brasília, no seu jatinho particular, que ficou no pátio de estacionamento de aeronaves. Daqui a pouco, ele voa para Nova York, para comemorar amanhã, ao lado da família, o seu aniversário.

Jatinhas

Na sua viagem a Dubai, em tempo de férias, o atleta Magno Alves (Ceará Sporting) viajou acompanhado da esposa Natália Varela, dos três filhos e das duas babás.

o ex-governador Lúcio Alcântara voltou de Brasília, depois de circular no Ministério da Saúde.

O advogado Márcio Torres (ex-árbitro de futebol), ontem, no Rio de Janeiro, em mais uma reunião do STJD. Amanhã, estará de novo lá na confraternização dos membros daquela Corte.

O prefeito José Maria Lucena, de Limoeiro do Norte, está em Brasília, transitando no Ministério da Integração tentando liberar recursos para executar projetos no seu município.

Apressadamente, o prefeito Weber Araújo, embarcou, ontem, para Brasília. Foi apressar a publicação de edital para a Faculdade de Medicina de Russas.