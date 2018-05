01:00 · 09.05.2018

Ramon Rodrigues, secretário adjunto de Recursos Hídricos, circula no Ministério da Integração , no DF, onde participa de reunião sobre obras do “Cinturão das Águas”, que vai receber as águas do Rio São Francisco. Ele foi prestar contas do que realmente está sendo realizado e ao mesmo tempo tentar recursos para que a obra não tenha solução de continuidade. Antes do seu embarque, se reuniu com alguns consórcios que trabalham no CAC e “eles estão readmitindo e acelerando o ritmo dos trabalhos”.

Nova agência

O superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, Fábio Zech, está no DF, para onde levou e já entregou ao ministro Helton Yomura, os números da Semana do Trabalhador, quando foram realizados mais de 8 mil atendimentos, numa semana em Fortaleza e reforçou o cronograma da obra da agência de Juazeiro.

Ministro

Fábio Zech revelou que pretende inaugurar a agência da Terra do Padre Cícero. Ele aproveita para convidar o ministro para cumprir uma pauta na próxima semana para fazer a entrega de certidões de federações. Vale ressaltar que Elton Yomura confirmou presença na solenidade de abertura do Congresso de Hotéis.

Lindo

Queda

Nos quatro primeiros meses do ano foram registradas 549 ocorrências de roubos e furtos de veículos no Centro de Fortaleza, o que corresponde a 40 por cento a menos ao que foi contabilizado em igual período no ano passado.

Triste

17%

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fixa o percentual de reajuste dos planos de saúde individual e familiar. As operadoras do Nordeste estão pleiteando um aumento de 17 por cento, divulgou o Diário, ontem.

Encontro

Darival Bringel, presidente da Unimed-Ceará, viajou a Gramado (RS), com dona Elda, para participar de um encontro das cooperativas médicas de todo o País, que contará com a presença de 600 pessoas para discutir o cenário, mercado e qualidade de vida.

Políticos

Apesar de informarem que a Câmara não tem nada para ser votado nesta semana, seguiram, nas últimas horas, para Brasília, os deputados federais José Nobre Guimarães, Cabo Sabino, Vitor Valim e Odorico Monteiro, que foi o último a embarcar.

Jatinhas

Benito di Paula se apresenta no Teatro RioMar Fortaleza, dia 11, sexta-feira, numa única apresentação do seu show Piano & Voz.

O médico José Maria Bonfim em Recife dando sequência ao curso de mestrado em Teologia.

O procurador Martônio Mont’Alverne foi participar do Congresso da Associação Brasileira de Ensino do Direito, quando serão discutidas diretrizes para as faculdades de Direito.

O economistA Firmo de Castro, viajou a Brasília, para discutir no Ministério da Integração a questão dos fundos de investimento do Nordeste.

Melquíades Rabelo, da Ceará Bobinas, está em Recife visitando clientes.

Marcos Saraiva, do Sindicato dos Bancários, em Brasília, discutindo o lançamento de candidaturas de trabalhadores bancários para fazerem a defesa da classe na Câmara e assembleias.