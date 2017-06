00:00 · 14.06.2017

A Infraero informou que, apesar de não haver incremento de voos no Aeroporto de Fortaleza para o feriado de Corpus Christi, amanhã, dia 15 de junho, está previsto um aumento de 6 por cento no número de passageiros, isso porque as empresas aéreas têm mudado sua frota e as novas aeronaves em operação tiveram aumentada sua capacidade de assentos ofertados. Entre 14 e 19 de junho estão previstos 510 voos (pousos + decolagens) e 108.609 assentos ofertados (embarques + desembarques).

Segurança

O diretor da Servis Segurança, Gilberto Dias embarcando para Recife onde visitará uma das principais filiais do grupo. Esse ano, só esta unidade deverá faturar cerca de R$ 50 milhões e empregar mais de 700 colaboradores. A Servis é uma das maiores empresas do ramo de segurança do País, presente em oito estados.

A renegociação...

...da dívida dos agricultores continua preocupando, informou o presidente da Federação da Agricultura do Ceará, Flávio Sabóia, que foi ao DF tratar do assunto. Ele revelou que teve uma proposta, que está perfeita, mas os produtores de 2012 a 2017 apresentaram uma proposta , entretanto, estão em emergência.

Lindo

Palmas

Os servidores do setor de limpeza da Prefeitura de Fortaleza tomaram conta da Avenida Murillo Borges, com pás, enxadas, carrinhos de mão e caminhão de coleta. Eles foram convocados pelo setor para limpar e capinar as calçadas da via.

Triste

Lixão

Está surgindo, debaixo do viaduto da Avenida Raul Barbosa com Av. Murillo Borges, um lixão, com os moradores daquela área seguindo o exemplo dos que moram nas proximidades do Batalhão Militar do Meio Ambiente.

Placas

Para contatos com a Finep, em Brasília, e também para uma audiência com o ministro Gilberto Kassab, do MCTIC, viajou Carlos Artur Rocha, que preside o Instituto da Informação e Comunicação. Ele tenta apoio do Ministério ao projeto de placas fotovoltaicas.

Muita força

Para o deputado federal Chico Lopes as reformas virão com muita força. Todas as pautas negativas, mas que interessam ao mercado, e não ao povo, serão aprovadas pelo o parlamento ao qual ele pertence. “Estamos numa crise de identidade”.

Jatinhas

Os deputados federais Ronaldo Martins e Odorico Monteiro foram os últimos parlamentares a embarcar para Brasília nesta semana. Ronaldo Martins informou que o seu partido, o PRB, vai continuar apoiando o presidente Michel Temer. Os pêsames da coluna ao secretário Alexandre Pereira, do Turismo, pelo falecimento de seu pai, o médico Zenirton Pereira da Silva, com 84 anos. A comentarista Cristiana Lobo, da GloboNews, retornando para Brasília, depois de proferir palestra na Fiec, na inauguração do Auditório Waldyr Diogo. Luís Carlos Macedo, diretor do Sindicato dos Servidores Federais do Ceará, foi a Brasília para um encontro que vai traçar estratégias para uma manifestação contra o presidente Temer, no dia 30. O ex-vereador Pedro Gomes de Matos seguiu para Brasília.