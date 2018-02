01:00 · 22.02.2018

Assessorado pelo deputado federal André Figueiredo, o prefeito de Baturité, Assis Arruda, está em Brasília circulando em alguns ministérios, em especial os da Educação e da Saúde, principalmente este, “o grande gargalo das administrações e Baturité está precisando de muitos recursos nessa área”. Ele aproveitou para dizer que o município encontra-se mais ou menos equilibrado. Reclama do gasto com pessoal, que é muito grande, mas está com o pagamento em dia e no fim do mês pagará a folha de fevereiro.

Projetos

Depois de fazer as honras da casa ao ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que lançou em Fortaleza o programa “Internet para Todos”, a gerente regional da Finep, Patrícia Aguiar, acompanhada do marido Domingos Filho, foi a Brasília acompanhar projetos e tentar recursos.

Inédita

Será aberta, às 19 horas de hoje, no Museu da Cultura Cearense, Centro de Cultura Dragão do Mar, a exposição inédita “Luciano Carneiro: o olho e o mundo” e contará com a presença de Sérgio Burgi, curador da expo, que estava desembarcando ontem, procedente de São Paulo e o coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles.

Lindo

O Governo do...

...Estado e a Sesporte firmam convênio com Ceará e Fortaleza para beneficiar jovens da Babilônia e Gereba. Essa parceria entre órgãos governamentais e os clubes é para solidificar as ações de cunho esportivo e social.

Triste

Prestes a cair

Uma árvore centenária de uma churrascaria na Rua Padre Matos Serra, entre Dom Sebastião Leme e Monsenhor Otávio de Castro, está prestes a cair. As folhas atingem metade da via. Podagem e corte são necessários.

Assediado

Na sua passagem nesta semana, pelo Aeroporto de Fortaleza, o pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes, foi assediado por muitos jovens, que lhe pediam para tirar selfies. Ainda bem que ele chegou para o embarque com bastante antecedência.

Emendas

O prefeito Ednaldo Lavor, de Iguatu, e o seu secretário da Saúde, Marcelo Sobreira, encontram-se em Brasília, tentando liberar emendas para o seu município. Os dois foram procurar os deputados votados em Iguatu, “para agora fazerem a sua parte”.

Jatinhas

O prefeito Roberto Cláudio retornando de circulada, anteontem e ontem, em Brasília.

O prefeito Ilário Marques, na Capital do País. Na sua agenda: liberação de emendas para execução de projetos em Quixadá.

De volta de São Paulo, depois de faturar reunião do Conselho do Grupo J. Macedo, o diretor Roberto Macedo.

Um grupo de peregrinos da Paróquia São Francisco, do Distrito de Mangabeira, circulando na Canção Nova (Cachoeira Paulista) e Aparecida, São Paulo. Depois, estica ao Rio de Janeiro.

Retornando de Brasília, depois de reunião da CNI (Confederação Nacional da Indústria), o empresário Carlos Prado e o economista Firmo de Castro, que representaram a Fiec.

O casal Renata Coeli e Patrick Alex, controlador da CSI Eventos, comemorando aniversário, dela hoje e dele, ontem.