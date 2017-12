01:00 · 20.12.2017

O objetivo principal da convenção do PDMB, realizada em Brasília, foi para mudar a sigla do partido, que volta à origem, a se chamar de MDB, desaparecendo o P. foi o que informou o secretário geral da agremiação no Ceará, João Melo, que já foi presidente do Banco do Nordeste. O Ceará enviou à Capital para essa convenção, além de João Melo, o ex-vice-prefeito de Fortaleza, Gaudêncio Lucena; deputado estadual Leonardo Araújo, o advogado Edson Guimarães e o empresário Carlos Gualter, da C orpvs.

Manifestantes

Um grupo composto por uns 10 servidores municipais, madrugou, ontem, no saguão do terminal de passageiros do Aeroporto de Fortaleza, para pedir o apoio dos deputados para que não votem a reforma da Previdência. Eles conseguiram ainda abordar os deputados federais Raimundo Gomes de Matos e Odorico Monteiro.

Movimentação

Os aeroportos administrados pela Infraero, o de Fortaleza está incluido, estão preparados para a alta estação, entre os dias 15 de dezembro e 19 de fevereiro de 2018. De acordo com a informação da assessoria, os 19 terminais deverão receber 21,9 milhões de passageiros, entre embarques e desembarques.

Lindo

Varrerem

O setor de limpeza da Prefeitura de Fortaleza mandou os seus garis irem varrer ruas e avenidas, em especial as dos corredores turísticos, como a Av. Raul Barbosa, onde algumas dezenas deles passaram o dia de ontem recolhendo lixo.

Triste

Incêndios

O Corpo de Bombeiros tem que estar atento não só na Capital como também no Interior do Estado à margem das rodovias. Os motoristas estão tendo dificuldades, devido à fumaça de inúmeros incêndios.

Verba

O prefeito Maurício Pinheiro, Maurição, estava, ontem, em Brasília, onde foi recebido pelo senador Eunício Oliveira, presidente do Senado a quem pediu ajuda para liberar verba, junto ao Ministério da Integração para execução de projetos em Senador Pompeu.

Recesso

O deputado Raimundo Gomes de Matos foi, ontem, a Brasília, dizendo que tem ainda medidas provisórias, para serem analisadas e um projeto de lei, que tenta oficializar o lobby. Ele volta hoje, porque o Congresso entra em recesso, amanhã.

Jatinhas

O sanfoneiro Waldonys encontrava-se, ontem, em Recife, onde animou a confraternização dos funcionários da Globo Nordeste e dos seus convidados. Amanhã, ele estará no Quintal da Varjota e na sexta-feira, Juazeiro do Norte.

Plauto Lima, com a esposa Águeda e os filhos Artur e Levi, embarcou, na manhã de ontem, para o Rio de Janeiro. De lá, estica para Porto Alegre.

Na cidade, para passar os festejos natalinos com os seus pais, Alice Maria e Haroldo Euclides Araújo, o professor de Engenharia Eletrônica do Inspe, Michael Viriato Araújo. Ele mora em São Paulo.

Os deputados federais Cabo Sabino e Leônidas Cristino retornam hoje de Brasília. José Nobre Guimarães já está na cidade. Ele voltou satisfeito, porque a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou denúncia contra ele.