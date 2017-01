Vaivém: PCdoB apoia Rodrigo Maia

00:00 · 31.01.2017

O deputado federal Chico Lopes, do PCdoB, não titubeou quando lhe foi perguntado se o seu partido apoiaria a candidatura de Rodrigo Maia à Presidência da Câmara "a decisão foi a de apoiar" e acrescentou: "Eu acredito que o PCdoB não vai mudar, porque nós estamos votando no administrador da Casa. Não estamos votando no DEM". Lopes ressaltou que independentemente de ser ele ou não, o Governo tem voto para levar a pauta a aonde lhe interessa e as oposições não têm força para mudar o pensamento do Governo.

Planejamento

O deputado federal Raimundo Gomes de Matos seguiu, para Brasília, onde está participando, desde ontem, de um encontro do PSDB que discute dois assuntos: o Planejamento Estratégico para o ano todo em termos de política nacional em todas as áreas, e discutir o apoio à candidatura de Rodrigo Maia à Presidência da Câmara.

Audiência

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Domingos Filho, com a esposa Patrícia Aguiar, foi a Brasília para um encontro com o advogado Aires de Brito, que prepara um parecer contra a extinção do TCM e com os advogados da Atricon, que pediram uma audiência ao ministro Celso de Melo, relator do processo.

Lindo

A leitora...

... Andréa Vieira, por e-mail, dá uma sugestão à Prefeitura, que coloque, debaixo do viaduto da Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, equipamentos para crianças, inclusive um campinho, para que os marginais não tomem conta da área.

Triste

A seca que...

... Atinge o Ceará há cinco anos tem contribuído para o aumento do registro de doenças diarreicas. Só em Fortaleza, foram 700, o que torna a Capital com o maior número de registro no Estado, segundo a Secretaria da Saúde.

Renegociação

O presidente do BNB, Marcos Holanda, que esteve no último fim de semana em São Paulo visitando clientes do banco, informando que na primeira semana de fevereiro estará lançando uma campanha convocando os produtores a liquidarem os seus débitos.

O ex-prefeito...

...De São Paulo Fernando Haddad desce em Fortaleza para participar de debate, hoje, na Bienal da UNE, que está trazendo estudantes de todo o País. Também tomam parte o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, e o jornalista Franklin Martins.

Jatinhas

A apresentadora do Bom Dia Brasil em Brasília, Giuliana Morrone, esteve no último fim de semana em Fortaleza. Davi Fernandes, coordenador de Ensino do Deseret, em Campinas (SP), participando da Convenção do Sistema Educacional. Um grupo de cearenses seguindo para São Paulo, onde se realiza, até o dia 4 de fevereiro, o Congresso Internacional de Odontologia. Entre os componentes do grupo, Roberto Luna, filho do Prefeito de Jucás. Aloísio Carvalho, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, voltando para Brasília, depois de um fim de semana em Fortaleza ao lado dos seus familiares. Os grandes nomes do PCdoB nacional em Fortaleza, na qualidade de convidados, para darem palestras na Bienal da UNE, no Dragão do Mar, como o ex-deputado federal Aldo Rebelo, ontem.