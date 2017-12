01:00 · 21.12.2017

O ex-senador Mauro Benevides está na terra, mas já programou para hoje a sua volta para o DF, onde reunirá os seus familiares para comemorar o Natal, entre eles o secretário Mauro Filho, da Fazenda. Antes de viajar para Fortaleza, Benevides participou da solenidade de abertura da convenção nacional do PMDB, que mudou de sigla "e saiu revitalizado nesse encontro" realizado na Capital e que contou com a presença do presidente Temer, mas Benevides não se encontrou com ele, que esteve no evento no fim da manhã.

Convênios

O superintendente da Funasa Ricardo Silveira estava, ontem, no DF, numa reunião com o presidente Rodrigo Dias para uma avaliação do ano do que foi feito e do que fica para 2018 na Fundação no Ceará, que está com 200 convênios, com 106 municípios sendo contemplados com ações da Funasa e está ampliando mais 126 convênios.

Taipas

Ricardo Silveira disse que esses convênios são nas áreas de abastecimento d'água, na questão de melhorias habitações, com casas de taipas sendo transformadas em residências de alvenaria e também em saneamento básico. "Hoje, nós estamos ampliando as ações da Funasa, que está alocando mais de R$ 725 milhões em obras no CE".

Lindo

Palmas

O setor de limpeza da Prefeitura trabalhando com força total para retirar o lixo de nossa Capital. Há duas semanas a coluna denunciou lixões na Afonso Celso com Carlos Vasconcelos e Monsenhor Bruno, que foram foram retirados, ontem.

Triste

Carro-forte

O trânsito de veículos em Fortaleza engarrafa ou fica lento em determinados trechos, por causa de veículos, como carro-forte, que podem estacionar em qualquer lugar. Está dentro da lei. Mas existe o bom senso!

Em alta

O ex-secretário de Energia e Comunicação da Seinfra, Adão Linhares, que viajou a Brasília, para circular na Aneel, dizendo que o Ceará continua em alta com a energia eólica e a expectativa é a de tomar a dianteira de novo, em especial, agora com os leilões.

Juazeiro

De um pequeno intervalo para outros os voos extras estão descendo no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Na madrugada, de ontem, decolaram três da Gol, sendo dois para São Paulo (Guarulhos e Congonhas) e um para Juazeiro do Norte.

Jatinhas

Cláudia Brilhante foi a Brasília representar o presidente Luís Gastão Bittencourt, da Fecomércio, interventor do Sesc e Senac do Rio de Janeiro, num evento.

O deputado federal José Airton Cirilo (PT), em Brasília, tentando a liberação de verba para municípios, onde ele atua politicamente, como Icapuí, Ibaretama, Solonopoles e Pindoretama.

O ex-secretário de Infraestrutura do Estado, André Facó, chegou dos Estados Unidos, onde gozava férias ao lado da família. Ele já seguiu para São Paulo para reiniciar suas atividades na ferrovia Transnordestina.

Alan Teixeira, acompanhado da esposa Gerusa e dos filhos Pedro e Alana, voltando de curta temporada nos EUA.

O casal Lalá e o representante comercial Francisco Filgueiras seguiu para Floripa, para passar o Natal e Réveillon com o filho Paulo e sua família.