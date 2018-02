01:00 · 27.02.2018

O vice-presidente do Sindipan-Ceará (Sindicato da Indústria e Panificação), Lauro Martins, indo a Brasília participar de um encontro dos panificadores para discutir o veto do presidente Michel Temer ao Refis, que está ganhando corpo e, segundo ele, o apoio dos parlamentares . Acredita que o veto será derrubado. Sobre o setor, Lauro Martins disse, que apesar da crise, está se expandindo, “e 2018 será um ano melhor do que 2017”. Os panificadores estão animados e não pensam em aumento, “porque o dólar estabilizou-se” .

Tarifas

O presidente da ABIH-Ceará, Manoel Cardoso Linhares, estava, ontem, em São Paulo, reunido com a diretoria da Gol negociando tarifas promocionais para os participantes do Conotel, que acontecerá em maio, no Centro de Eventos. Ele volta hoje para fazer o lançamento do Equipotel/Conotel, amanhã, no La Maison Buffet.

Emenda

A defensora pública-geral do Estado, Mariana Lobo, está em Brasília, onde participa de reunião do Conselho Nacional que discute a implementação da emenda constitucional, que determina um prazo para que todas as comarcas do País tenham defensores públicos. A Defensoria tem 10 anos para a implantação, já se passaram seis e faltam quatro.

Lindo

Rápida

A respeito da notícia divulgada pela coluna no último dia 22 sobre a árvore centenária em frente a uma churrascaria na Rua Padre Matos Serra, a Enel foi rápida e fez a devida poda. As folhas estavam atingindo parte da via.

Triste

“Viciados”

O Diário do Nordeste, na sua edição de ontem, no caderno “Negócios”, noticia que os “Devedores do Refis voltam a dar calote na Receita”, onde os contribuintes são chamados de “Viciados em Refis”.

Desvio

O prefeito Felipe Uchoa, de Umirim, encontra-se em Brasília, acompanhado do seu chefe de gabinete Gleidson Mota, para tratar, junto ao Dnit, do desvio da BR-222, a curva dos frios, uma creche, uma escola e uma novidade para os professores, que não revelou.

Plano

Marcos Saraiva, diretor do Sindicato dos Bancários, viajou a São Paulo, escalando no DF, para uma reunião da Confederação da categoria, que vai discutir um plano de demissão especial que a Caixa lançou na última sexta-feira para os seus servidores.

Jatinhas

Marina e João Antônio Gonçalves a caminho da Europa, em lua de mel, para circularem na França, Portugal e Itália (Roma), onde receberão a bênção do papa Francisco.

De volta de São Paulo, onde passaram o último fim de semana, Rita Coeli e Patrick Alex.

Ilia alencar seguindo para São Paulo e reafirmando que o grande varejista mundial, “Forever 21”, estará aterrissando até o mês de maio, nos shopings Iguatemi, em Fortaleza, Grão Pará, em Belém e Ipês, em Goiânia.

O ex-secretário André Facó voltando para São Paulo, depois de um fim de semana em Fortaleza, para reiniciar suas atividades na Transnordestina.

O auditor fiscal federal agropecuário Simplício Lima está em BH participando de reunião do Plano Operativo do Sindicato Nacional, que começou ontem e vai até o dia 2 de março.