O deputado federal Ariosto Holanda foi convidado para dar palestra, dia 12, no Ministério da Indústria e Comércio, para fazer apresentação do trabalho que ele fez no Conselho de Alto Estudo da Câmara sobre assistência às micro e pequenas empresas. Devido ao interesse do MDIC, Ariosto confirmou a palestra e estará viajando segunda-feira para o DF. Ele vai ainda fazer essa explanação, “porque estamos precisando fortalecer o setor e também para abrir espaço para o mercado de trabalho”.

Custeio

O diretor-geral do Dnocs, Ângelo Guerra, retornou de Brasília, depois de visita ao Ministério da Integração Nacional tentando algo mais para o custeio do órgão. Houve um contingenciamento, o que limita em parte as ações do Dnocs. Guerra espera que esse problema seja resolvido logo. As obras não pararam ainda, continuam em andamento.

Recuperação

Ângelo Guerra revelou ainda que a recuperação da barragem do Açude Castanhão continua e a instalação de adutoras emergenciais, com sete delas quase todas concluídas. Sobre a liberação de verbas na semana passada, o diretor do Dnocs informou que são para execução de adutoras em Boa Viagem e Limoeiro, entre outras.

ViajaNet Top 10 divulgou os 10 destinos nacionais e internacionais mais procurados para o mês de julho. Fortaleza encanta ao turista por suas praias e pelo clima, que é agradável todo o ao, inclusive em julho, mês das férias escolares.

De olho

O TCM (Tribunal de Contas dos Municípios) e o MP (Ministério Público) está de olho nos gastos dos 184 municípios cearenses com os festejos juninos. Na próxima semana os prefeitos vão receber recomendações dos dois órgãos.

A reunião...

...da Executiva Nacional do PSDB, que aconteceria na última quinta-feira, foi adiada para o dia 12, informou o ex-senador Luiz Pontes, que voltou do DF dizendo que os tucanos preferiram esperar o resultado do julgamento da chapa Dilma/Temer.

Exportando

Maximiano Chaves, ex-Perito-Geral da Pefoce, que foi a SP tomar parte da reunião mensal da Associação de Medicina Legal e Perícias Médicas, revelou que a Pefoce conseguiu zerar o transplante de córneas no Ceará. “Estamos exportando”.

Jatinhas

Os irmãos Joaquim e Ariston Filho, controladores da TAF, retornaram de uma circulada na Agência Nacional de Aviação Civil, no DF. O presidente da Cia. Docas do Ceará, César Pinheiro, regressando de Brasília de “mãos abanando”, ou seja, sem dinheiro, nem promessa para execução de projetos no Porto do Mucuripe. Carlos Augusto Diógenes, ex-presidente do PCdoB, foi a São Luís para um encontro nacional do partido . Casam-se hoje, no Santuário Nossa Senhora do Líbano Mariana, filha de Daniel e Jacqueline Ramirez, e Caio, filho de Hélio Antônio e Ana Cecília Pinheiro. O advogado Francisco Coutinho foi a Vitória da Conquista se reunir com um cliente. O casal Vanessa e Rômulo Thiers foi a Jundiaí (São Paulo) participar de um encontro nacional das Equipes de Nossa Senhora.