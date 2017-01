Vaivém: Pais e avós fazem a festa

00:00 · 21.01.2017

Nos últimos dias, o setor de desembarque do Aeroporto Pinto Martins vem sendo tomado por familiares e amigos de jovens que voltaram de férias na Disney. Entre os que foram recepcionar, o casal Bete e o jornalista Tom Barros para receber os filhos Pedro, Maria Clara e Gabriel; o juiz Ricardo Barreto, ex-presidente da Associação Cearense de Magistrados, e o professor Paulo Elpídio de Menezes, dona Zuleide e a filha Marta Maria para receberem Paula e Tiago (foto), recepcionados também por amigos.

Apoio

O deputado federal André Figueiredo, um dos candidatos à presidência da Câmara Federal, desembarcou em Fortaleza, vindo de Brasília, dizendo que o Partido dos Trabalhadores vai se reunir para decidir sobre quem o PT vai apoiar e que o PCdoB decidiu votar no Rodrigo Maia, que foi favorável ao impeachement de Dilma.

Austrália Day

O Outback Steakhouse adiantou as comemorações do Dia Nacional da Austrália, celebrado em 26 de janeiro. De 22 a 26 de janeiro, a rede de restaurantes realizará a Australia Week e presenteará os clientes que comprarem um aperitivo ou um prato com um Margarita Trio, uma seleção de três mini-margaritas de sabores diferentes.

Lindo

Viva o Parque

O Projeto Viva o Parque realiza, neste domingo, 22, no Parque do Cocó, a sua terceira edição de 2017. A programação conta com uma série de atividades, como recreação, esportes e brincadeiras lúdicas, todas gratuitas.

Triste

Lago

Debaixo do primeiro viaduto da Avenida Raul Barbosa, no sentido Praia-sertão, com as chuvas que estão caindo em Fortaleza, as águas estão se acumulando ali e formando um lago, que está dificultando o tráfego de veículos.

Confirmado

O cantor, compositor e pregador da Comunidade Canção Nova, Dunga, confirmou a sua presença no "Queremos Deus", em Fortaleza, programado para o primeiro domingo de fevereiro, dia 5, no Estádio Presidente Vargas.

Encontro

O deputado federal Rodrigo Maia, candidato à presidência da Câmara Federal, estará em Fortaleza na segunda-feira para um encontro com deputados federais da bancada cearense, no Hotel Gran Marquise. Logo depois, participarão de um jantar.

Jatinhas

De volta dos Estados Unidos, Dainah Aguiar, neta do saudoso juiz de futebol Gilberto Ferreira e Elen, e Glenda Rosa, filha de Taciana e Gleudson Rosa, um dos âncoras da Rádio Verdes Mares. Denise e Chateaubriand Arraes, em Recife, comemorando aniversário de um amigo. A jornalista Eulália Camurça, da TV Verdes Mares, foi gozar férias no RJ tatiana Valentim a caminho de São Paulo para faturar um seminário da Mary Kay. No embarque, Paulo Karam. As cadeiras do saguão do Aeroporto Internacional Pinto Martins estão sendo retiradas. Passageiros e acompanhantes ficam em pé ou vão para a Praça de Alimentação ou passear. Técnicos da Construtora Queiroz Galvão estiveram no Aeroporto de Fortaleza colhendo subsídios para aquela empresa participar da concorrência de privatização.