Vaivém: Os jogos dos advogados

00:00 · 11.01.2017

Com a sua delegação sendo chefiada pelo presidente da OAB-Maranhão, Thiago Diaz, na foto com o presidente da Caixa de Assistência dos advogados daquele Estado, Diego Sá, algumas dezenas de advogados-atletas transitaram, ontem, pelo Aeroporto de Fortaleza, indo para Natal, onde participam dos Jogos dos Advogados. O Estado do Maranhão se fará presente à competição com equipes de vôlei, futvôlei, futebol "e os nossos times, especialmente o futebol de campo, estão bem preparados e esperamos fazer bonito nos Jogos".

Mudança

O prefeito Arnon Bezerra voltou para Juazeiro, depois de audiência com o secretário da Saúde do Estado, Henrique Jorge Javi d e Sousa . Na conversa colocou para ele que gostaria que fossem transferidos recursos vindos de Brasília, para que a Prefeitura possa executar projetos e programas na área de Saúde na Terra do Padre Cícero.

Cidades

Arnon Bezerra esteve também com o secretário Lúcio Gomes, das Cidades, a quem fez o mesmo pedido para execução de projetos de urbanização em Juazeiro. O prefeito informou ainda que o município tem o Centro dos Romeiros e quer que ele seja aproveitado fora do período de romaria, inclusive transferindo a Prefeitura para lá.

Lindo

Movimento

É grande a movimentação de turistas chegando e saindo de Fortaleza pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins. O movimento maior é na madrugada, com pessoas vindas de todas as partes do País e do exterior.

Triste

Tristeza

Dá uma tristeza muito grande vendo os currículos, que chegam às minhas mãos e sem puder atender aos desempregados, foi o que disse ontem, no seu programa, o radialista Paulo Oliveira, da Rádio Verdes Mares.

Voo dos EUA

De Miami e Orlando, nos Estados Unidos, muita gente retornando, depois da virada do ano, como Cristiano e Daniele com as filhas Yanca, Giulia e Nicole. O filho Yago ficou lá. No mesmo voo, Robson Mapurunga, irmão dela, que voltou também com a família.

O empresário...

... Josimar Carvalho, que é diretor da Federação Cearense de Futebol, chegando de Juazeiro do Norte em ritmo de negócios e reunião daquela entidade. Na sua companhia, a esposa Sandra, que vai dar continuidade ao mestrado na Unifor.

Jatinhas

Caroline e Danilo Vieira voltando com os filhos Beatrice, Dante e Danilo Filho de uma temporada de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Retornando para Salvador, depois de um período de 10 dias de férias em Fortaleza, o padre Cleriston Mendes, da Paróquia de Aparecida, da capital baiana. O auditor fiscal federal agropecuário Simplício Lima regressando de São Bento de Iúna, Pernambuco, onde comemorou a festa de Bom Jesus dos Pobres Aflitos. Estava acompanhado de dona Suzete da cunhada Sueli, com a filha Priscila. O jornalista Alan Neto, no aeroporto de Fortaleza, recebendo a filha Alana e a neta Júlia, de volta de João Pessoa, onde as duas viraram o ano. A ex-jogadora de vôlei de praia Shelda, desceu, ontem, em Fortaleza, vinda dos EUA, num voo que trouxe muitos cearenses.