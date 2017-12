01:00 · 23.12.2017

O setor de hotelaria no Ceará, em especial na Capital, mostra-se satisfeito com a taxa de ocupação, que pode melhorar muito mais, foi o que informou o empresário Manoel Linhares, presidente da ABIH-Nacional, que está em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde comemora os festejos de Natal, ao lado da esposa Morgana. Para atingir o nível de ocupação a que chegou "se deve ao nosso Réveillon, no Aterro da Praia de Iracema e à virada do ano em ambientes fechados, como o Marina Park Hotel e a tradicional festa do Ideal".

Acendeu

O setor da construção civil fechou o ano não muito bom, mas no último trimestre acendeu uma luz de esperança, informa André Montenegro, presidente do Sinduscon. Ele acredita que em 2018, com a queda dos juros, as vendas serão facilitadas . Ele diz que os imóveis estocados têm que ser "desovados".

9 mil

Para que os construtores possam fazer novos lançamentos, o que poderá ocorrer no 2º semestre, os imóveis estocados, que giram em torno de 9 mil, têm que realmente ser vendidos e com isso o setor passará a contratar. Foi ele o que mais desempregou no País. Para novos lançamentos, as construtoras estão preparadas.

Lindo

Garis

Algumas dezenas de garis da Prefeitura de Fortaleza "invadiram" o Centro da cidade, especialmente nas proximidades da Cidade da Criança, ocupando a Avenida Dom Manuel, a partir da Heráclito Graça, para uma limpeza geral.

Triste

Furto

O Diário divulgou na sua edição de ontem, que, em um ano, "Prisões por furto de energia quase triplicaram". Em 2017, que está chegando ao seu final, foram registradas cerca de 183 mil inspeções de baixa tensão.

Família

O secretário Mauro Filho, da Fazenda, a caminho de Brasília, onde passa o Natal com os seus pais, dona Regina e o ex-senador Mauro Benevides, que esteve nesta semana em Fortaleza. No dia 26, na próxima terça-feira, ele anunciará os números do IPVA.

Família II

O advogado Novo Mota e a esposa Jacqueline, ex-prefeita de Mulungu, madrugaram, ontem, no aeroporto. Foram embarcar a filha Caroline, o genro Danilo Vieira e os netos Danilinho, Beatrice e Dante, que irão curtir os festejos de fim de ano em Miami.

Jatinhas

O voo de número 1521, da Gol, que deveria ter decolado às 4h35min, de ontem, do Aeroporto Internacional Pinto Martins, para São Paulo, foi cancelado, mas substituído por um voo extra, e saiu às 8 horas.

Emília e Newton Gonçalves voaram a São Paulo para visitar o filho José Umbelino Gonçalves Neto, que faz doutorado em Psicologia, na Universidade de São Carlos. Eles voltam logo depois do Natal e viram o Ano-Novo em Fortaleza.

O sanfoneiro Waldonys estava fazendo show, ontem, em Juazeiro do Norte.

A caminho de Miami, nos Estados Unidos, para os festejos natalinos e a virada do ano, Carlos Vieira. Os seus pais Zito e Nize Vieira embarcam na próxima semana para o Réveillon.

O casal Fátima e Álvaro Costa, ex-AGU, chegou do DF para o Natal com dona Didita, mãe dela, e Réveillon no Aterro.