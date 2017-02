00:00 · 04.02.2017

Sob a coordenação da superintendente da Infraero de Fortaleza, Elenilda Cunha, os organizadores dos festejos comemorativos aos 19 anos do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins se reuniram, na manhã de ontem, para fechar a programação para o dia 7 deste mês. Além de uma apresentação da banda de música da Base Aérea de Fortaleza, haverá a celebração de um culto ecumênico, presidido pelo padre Ricardo, da Paróquia do Montese, e pelo pastor Marcos Vilar, da Igreja Batista da Lagoinha.

Palestra

O presidente da CDL, Severino Neto, esteve ontem, em Juazeiro, mas visitando as filiais dos Mercadinhos São Luís. Reafirmou que está trazendo a Fortaleza, no dia 17 de fevereiro, Marcos Gouveia, que fará uma explanação de tudo o que aconteceu na NRF 2017, a maior feira de varejo, que levou muitos cearenses a Nova York neste ano.

Volte a crescer

Sobre a economia, Severino Neto disse que o cenário político está mais tranquilo "e isso reflete diretamente na economia", com isso ele espera que neste ano o Brasil volte a crescer. Naquele dia virá também o empresário Flávio Rocha, controlador das Lojas Riachuelo que também fará uma palestra. Ele pode trazer novidades da área política.

Lindo

Destruição

Por e-mail, a Jéssica Nogueira diz que é triste ver a destruição da urbanização e paisagismo do viaduto da Avenida Raul Barbosa, sem que seja tomada uma providência. Pessoas engordando animais com grama e plantas.

Triste

Blitze

Os órgãos de trânsito vão realizar, a partir da próxima semana, ações conjuntas, tendo por objetivo o uso do capacete por parte dos motociclistas , devido à alta ocorrência de acidentes. De principio, as blitze serão na Capital.

Um dos maiores

O médico cearense, mas naturalizado americano, Edson Pontes, desceu no Aeroporto Internacional Pinto Martins, vindo dos Estados Unidos, para uma temporada de seis semanas em Fortaleza. Ele é um dos cinco maiores urologistas do mundo.

Voltou

O deputado estadual Sineval Roque voltou a viajar para a Região do Cariri, em especial para o Crato, com mais intensidade, porque recuperou a sua cadeira na Assembleia Legislativa. Ontem, ele esteve visitando suas bases.

Jatinhas

O deputado estadual Odilon Aguiar, ex-secretário da Pesca; o ex-deputado federal Chiquinho Feitosa, e Carlos Gualter, diretor do Grupo Corpvs, retornaram de Brasília, depois de marcarem presença na eleição e jantar que o senador Eunício Oliveira ofereceu aos amigos e correligionários por sua vitória para a presidência do Senado. No voo da TAM, na madrugada de ontem, da Capital Federal, vieram os deputados federais José Airton Cirilo, Odorico Monteiro, Vitor Valim e Moses Rodrigues e, no meio deles, o senador José Pimentel, eleito, anteontem, 1º secretário do Senado. O governador Camilo Santana esteve, ontem, em São Paulo, no velório da ex-primeira-dama do País, Marisa Letícia. O jornalista Roberto Moreira, diretor da TV Diário, retornou de Brasília, onde esteve a serviço.