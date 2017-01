01:00 · 12.01.2017

O médico Samuel Abranques, vice-presidente da Associação Brasileira de Médicos Peritos, voltou ontem a Brasília para tomar providências relacionadas com a "Operação Pente-Fino", que será executada a partir da próxima segunda-feira, dia 16, que visará a revisão de mais de 200 mil processos de segurados que estão recebendo auxílio-doença há mais de dois anos sem perícia. Eles serão convocados por meio de carta "e daí em diante já podem comparecer a uma agência do INSS."

Tudo Azul

Alexandre Pereira iniciou, ontem, a sua primeira viagem para fora do Estado, como secretário de Turismo. Acompanhou o prefeito Roberto Cláudio nas circuladas nos ministérios do Turismo e da Cultura. Hoje, ele segue para São Paulo, onde tem um encontro com o presidente da Azul, para discutir a ampliação da malha aérea no Ceará.

Convite

O deputado Chico Lopes, do PCdoB, atendendo a convite, foi participar em Brasília, de um encontro dos sindicatos dos servidores públicos, que são contrários ao projeto de Reforma da Previdência do Governo Temer. "Vamos discutir uma estratégia para combater essa reforma, botar o bloco na rua, senão vamos trabalhar até 100 anos".

Lindo

Ceará é o 2º

O Estado do Ceará é o segundo no País em geração de eólica, informa a Câmara de Comercialização de Energia Eletrica. O Rio Grande do Norte continua como o maior produtor do Brasil e a Bahia ficou com a terceira posição

Triste

Buraco

Com as chuvas que vêm caindo em Fortaleza, desde o último domingo, os buracos começaram a surgir. Um que já está criando problemas para o trânsito fica na Avenida Desembargador Moreira esquina com a Avenida Pontes Vieira.

Café da manhã

No seu embarque para Brasília, o deputado federal Cabo Sabino informou que está contra o Governo Camilo no item relacionado aos salários dos PMs. Ele revelou que haverá no próximo sábado, um café da manhã, quando os PMs discutirão o caminho a seguir.

Patagonia

O ex-senador Flávio Torres viajou a Porto Alegre e, de lá, numa motocicleta Honda, segue para Patagonia, na Argentina, passando pelo Chile, numa viagem que terá a duração de 40 dias. Ele fará parte de um grupo de mais quatro motociclistas.

Jatinhas

O EMPRESÁRIO Waldemar Gomes Filho e dona Mônica voltando de Orlando, nos Estados Unidos, depois de comemorar o nascimento da neta Olívia, filha de Marcelo Gomes e Sofia. SENADOR Tasso Jereissati embarcou com a família, nesta quarta-feira, para viagem de férias. O NOVO secretário de planejamento, Maia Júnior, iniciará nos próximos dias uma série de reuniões com os demais secretários, com o objetivo de alinhar o novo sistema de gestão. Concentrará todos os projetos na Seplag. O SUPERINTENDENTE do Sebrae, Joaquim Cartaxo, voltou às pressas de João Pessoa para o sepultamento de sua mãe, dona Valda. É OFICIAL: a agência do Banco do Brasil do Aeroporto fecha suas portas no dia 17/2. A AMC expedirá credenciais para idosos e deficientes usarem áreas especiais até sábado que vem.