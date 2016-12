Vaivém: OAB pede explicações

00:00 · 21.12.2016

O advogado Marcelo Mota, presidente da OAB-Ceará, está em Brasília onde participa de uma reunião na Agência Nacional de Aviação Civil em que a Ordem Nacional pede explicações sobre a autorização para que as companhias aéreas cobrem pelas bagagens despachadas. As aéreas alegam que essa cobrança vai beneficiar o consumidor, ou seja, as passagens terão os seus preços reduzidos, mas para Marcelo Mota é uma grande falácia, “é mais um golpe contra o consumidor e vamos combater esse abuso”.

Avaliação

O empresário Eduardo Girão, presidente da Estação da Luz, está no DF, onde toma parte de uma confraternização dos movimentos provida, que avaliam o ano que está terminando e debatem sobre as perspectivas para 2017. Girão faz uma avaliação boa, excetuando a votação do STF sobre aborto para grávidas com zika virus.

Gastos

Convocados pelo presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, seguiram para Brasília no mesmo voo, os deputados Raimundo Gomes de Matos, Cabo Sabino, Gorete Pereira, André Figueiredo e Adail Carneiro, chamados para votar a PEC dos gastos públicos. Noutro voo, separado, seguiu Moroni Torga, que apresenta suas despedidas da Câmara.

Lindo

Alegria

Chove em mais de 100 municípios, dos 184 em nosso Estado, o que nos deixou alegres, mas, muito alegres, mesmos, porque estamos necessitando de muita água, que a cada dia que passa vai escaceando, principalmente no Interior.

Triste

Cobiçados

Os fortalezenses continuam estacionando em vagas reservadas a pessoas com deficiência e idosos. Os locais mais cobiçados pelos motoristas da Capital são nos estacionamentos privados, como no aeroporto.

Cervejeiro

Daniel Wolff, fundador da rede Mestre-Cervejeiro descendo em Fortaleza para prestigiar a abertura da primeira unidade da rede de franquias de cervejas artesanais da cidade, que acontecerá hoje, às 19 horas, no shopping Manhatan Center, no Meireles.

Corrupção

O procurador-geral da Justiça do Ceará, Plácido Rios, foi a Brasília para um encontro de todos os procuradores, em especial, o pessoal do Ministério Público, para uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o projeto contra a corrupção.

Jatinhas

O cantor Chico Pessoa está em Brasília, onde faz shows. Para a Capital do País, seguiu o diretor-geral do Dnocs, Ângelo Guerra. Foi catar recursos para execução de projetos de responsabilidade de sua pasta. Ainda para Brasília, o prefeito José Leite, de Barbalha. Foi circular em alguns ministérios, especialmente da Integração, quando tentará liberar verba para projetos de interesse de sua cidade. Enquanto muitos cearenses começam a viajar para romper o ano novo nos Estados Unidos, especialmente em Miami, de lá chegou o empresário Clodomir Girão. Ele curte a virada do ano em Fortaleza, ao lado dos seus familiares. O estacionamento do Aeroporto Pinto Martins anunciando tarifa especial, entre dezembro e janeiro, para clientes de longa permanência, que pagará R$ 180,00 entre 4 e 10 dias.