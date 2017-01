Vaivém: O Sonho da Viagem

00:00 · 05.01.2017

Tornou-se comum, durante a madrugada e início da manhã, muitas pessoas dormindo no saguão do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Elas chegam cedo para o embarque, fazem o check-in e depois se acomodam num banco, no chão ou sobre as mesas da Praça de Alimentação. Para acordá-las , recepcionistas das companhias aéreas saem pronunciando os seus nomes, percorrendo a estação quando elas não comparecem ao embarque. Muitas delas não ouvem e perdem o Sonho da Viagem.

Cearenses

As atletas cearenses Laíssa Sousa e Thabita Damasceno, se destacaram entre as 3 melhores ginastas do Brasil em 2016. E assim conquistaram vagas para disputar o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. As duas foram convidadas e conseguiram patrocínios para ir à Rússia, onde ficam até o dia 22 deste mês.

Pendência

O ex-prefeito Edilardo Eufrásio, de Tejuçuoca, hoje na chefia de gabinete da prefeita Heloíde Estevão, sua esposa, foi a Brasília resolver um pendência junto ao INSS, para garantir os recursos do Governo Federal para aquele município, que estará aniversariando neste mês e a comemoração ocorrerá durante a semana de 10 a 13.

Lindo

Meninos de 12 a 13...

... Anos já podem ser vacinados contra o HPV pelo SUS nos postos de todo o País. Até o ano passado, esta imunização era feita apenas em meninas. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a oferecer a vacina contra o HPV para meninos.

Triste

Pichação

Os pichadores não encontraram mais espaços na Capital e resolveram interiorizar "sujando" as placas de sinalização das rodovias, como a "Sol Poente", criando problemas para os motoristas.

Voltou

Mauro Carmélio,presidente da FCF. Voltou com suas viagens ao RJ, precisamente, CBF. Ele disse que iria estudar as tabelas das copas Brasil e do Nordeste e dos campeonatos Brasileiro das séries B e C, do qual tomam parte Ceará e Fortaleza. Mas a CBF poderá assumir o futsal?

Um construtor...

...Mostra-se preocupado com as invasões que estão ocorrendo aos apartamentos e casas do programa "Minha Casa, Minha Vida". Na sua opinião, se o Governo não tomar uma providência já, a situação ficará incontrolável. Por trás, há uma máfia.

Jatinhas

Ednilton Brasil Soàrez e a esposa viajaram para temporada de uma semana em Nova York, de onde retornam na próxima semana. O engenheiro Lúcio Bonfim, da RM Energia, em Recife, visitando a filial. Os componentes da banda da dupla Simone & Simaria decolaram, no início da manhã, de ontem, para Vitória, onde as cantoras se apresentaram e dali seguem para São Paulo. De um leitor da coluna, pelo WhatsApp: "Amigo, como justifica a gasolina na BR 232, em Pernambuco, custar R$ 3,20 e em Fortaleza R$ 3,99???". O padre Raphael Maciel, reitor do Seminário Propedêutico, está preparando sua bagagem. Vai fazer mestrado em Roma, onde passará uma temporada a partir de agosto. O senador Aécio Neves, que virou o ano em Jericoacoara, viajou, ontem, para o Rio de Janeiro.