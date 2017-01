00:00 · 04.01.2017

O deputado federal Odorico Monteiro encontra-se em Brasília, onde se reúne com o ministro Ricardo Barros, da Saúde, para transmití-lo o pensamento da comunidade da Fundação Osvaldo Cruz, que espera que Nísia Trindade, a candidata mais votada assuma a presidência da Fiocruz. Os deputados, que fazem parte da Comissão Parlamentar do SUS, mostram-se preocupados, porque entendem que uma tradição de mais de 20 anos tem que ser respeitada e o mais votado deve ser o escolhido.

Comando

Senador Tasso tem viagem prevista para o este mês, com a família, em ritmo de férias. Na primeira semana de fevereiro, com o início dos trabalhos no Senado, o tucano está cotado para presidir a Comissão de Assuntos Econômicos(CAE) - considerada a mais importante comissão da Casa, principalmente em tempos de crise econômica.

Oposição

O ex-presidente deputado Tomás Figueiredo Filho, que foi circular nos tribunais superiores em Brasília, reafirmou que o seu partido, o PSDB, fará oposição ao prefeito Roberto Cláudio, mostrando a realidade da cidade, como o problema da saúde, da educação, "o que nós mostramos durante a campanha".

Lindo

Compartilhados

A Prefeitura de Fortaleza entrega, nesta tarde, ou melhor, às 15 horas, novas estações de carros elétricos compartilhados na Praça Martins Dourado e no North Shopping Jóquei . Fortaleza já opera com vinte veículos elétricos.

Triste

Pombos

Um fato interessante passou a ser registrado de uma hora para a outra nos lixões da Avenida Raul Barbosa, a partir do início da via, nas proximidades da BR-116. Pombos, em grande quantidade, se alimentando diariamente no lixo.

Na última...

...Segunda-feira, o saguão do Aeroporto Internacional Pinto Martins foi invadido por jogadores, que vieram de outros Estados para reforçar o Ceará. Dali, bem como o técnico Gilmar Dal Pozzo, saíram para o Estádio Carlos de Alencar Pinto, lotado por torcedores.

Credencial

A AMC encontra-se no saguão do Aeroporto de Fortaleza, ao lado do Banco Safra, emitindo e renovando cartão credencial para o estacionamento em áreas destinadas a idosos e deficientes. O atendimento acontecerá até o dia 14.

Jatinhas

A médica Camila Medeiros voltando para Campinas, São Paulo, onde faz residência em Anestesiologia. O pai Ricardo Pontes conferiu o embarque. O seminarista Nilton Cruz chegando de Goiânia para gozar férias em Fortaleza. Na recepção, padre Edilson Leite e membros da Comunidade Servos da Divina Misericórdia. O jovem Cauã Lima retornando para São Paulo, depois dos festejos de fim de ano ao lado da família. Ele é atleta da equipe sub-20 do Palmeiras. O advogado João Marcelo Pedrosa indo a Juazeiro do Norte para fazer a defesa de um cliente. Patrick Sabiá, no aeroporto esperando a esposa Maria do Céu, que voltou da Terra do Padre Cícero, depois de comemorar a virada do ano com familiares. Um grupo de 30 jovens da Trip/Tempo embarcou, ontem, para a Disneylândia.