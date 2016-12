Vaivém: Novo guindaste para Pecém

00:00 · 22.12.2016

A Tecer Terminais Portuários do Ceará, operadora portuária credenciada pela Ceará Portos, informa que recebeu a confirmação de que o guindaste que adquiriu, de fabricação alemã, embarcou do porto de Westdorpe (Holanda) para o Pecém, com previsão de chegada para sábado, dia 24. O equipamento custou mais de R$ 13 milhões e irá atuar na operação de granéis (carvão, minério de ferro, escória e coke) e deve aumentar em até 30% a produtividade do porto em 2017, quando começar a operar.

Ano melhor

Armando Cavalcante, diretor do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, viajou a Brasília numa expectativa de que 2017 será um ano melhor do que este que está chegando ao seu fim, "assim como todo brasileiro, nós estamos esperançosos e aguardamos que as medidas que o Governo está tomando agora, melhorem a economia".

Imóveis

Para Armando Cavalcante, há financiamento imobiliário, mas faltam compradores. O governo injetou dinheiro do FGTS para aquisição de casa própria, mas "isso é uma expectativa". Ele não tem a certeza de que vai dar certo, "pois a economia está muito frágil e até seu fortalecimento não se sabe o que vai passar por debaixo da ponte".

Lindo

Transplantes

A Sesa (Secretaria da Saúde do Estado do Ceará ) registrou até a última terça-feira, dia 20, 32 transplantes de coração, ou seja, um a mais do que os realizados em 2008. É o que informa o Diário do Nordeste, na sua edição de ontem.

Triste

Assaltadas

Pessoas que vão embarcar ou receber familiares e amigos chegando de outros Estados e do Interior estão sendo assaltadas na Rodoviária Engº João Tomé. Tem posto policial , mas providência, muito difícil. Pode!

Ampliação

O empresário Cândido Pinheiro Júnior, vice-presidente do Sistema HapVida, esteve, ontem, em Recife, acompanhando de perto as obras da ampliação do Hospital da Ilha do Leite, que será inaugurada no 1º semestre de 2017, com mais 240 leitos.

Reunião

O reitor Henry Campos, da UFC (Universidade Federal do Ceará), está em Brasília, onde se reuniu com o Secretário Executivo do Mec e realiza também um trabalho na Secretaria de Ensino Superior sobre cursos de medicina privados.

Jatinhas

Dona Matilde e o professor João Bosco Monte, da Unifor e presidente do Instituto Brasil-África, no aeroporto, acompanhados do filho Gabriel, recebendo a filha Ana Carolina, que voltou de um intercâmbio em Arquitetura, na Espanha, na Universidade de Salamanca. O casal Nadja e o industrial Jorge Parente, diretor do Grupo Betânia, seguindo para Orlando, nos Estados Unidos, onde passa o Natal e vira o ano ao lado do filho Alexandre Frota, que embarcou para lá na semana que passou. De volta de Barbalha, o ex-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, depois de receber o título de "Cidadão Barbalhense". O que não acontecia há muito tempo está se registrando no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza: atrasos de voos. A Azul, por exemplo, teve um atraso de mais de três horas.