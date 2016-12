Vaivém: Nova sinalização

00:00 · 30.12.2016

Os agentes da AMC, ontem, chegaram mais cedo ao Aeroporto Pinto Martins para orientar o tráfego de veículos e pedestres devido à nova sinalização em frente ao terminal de passageiros. A faixa de pedestres, em vez de listas brancas, recebeu listas verdes. Foram criadas vagas para deficiente físico e idoso e para embarques e desembarques de passageiros, em carros particulares, mas os táxis não credenciados foram deslocados para a parte debaixo e os credenciados permaneceram na parte de cima, onde vinham atuando.

Acampamento

A Comunidade Canção Nova promoverá, de hoje até o dia 3 de janeiro, um acampamento de ano novo, tendo como tema : "Eis que estou fazendo obras novas" (Isaias 43,19). Para animar o evento seguiu para Cachoeira Paulista a cantora Suely Façanha, que viajou separada de sua banda, que voou , ontem. Ela se apresenta hoje.

Ordenações

Dom José Luís Gomes de Vasconcelos, bispo de Sobral, que esteve em Fortaleza e circulou no Aeroporto Internacional Pinto Martins, informou que estará realizando três ordenações sacerdotais no início do ano. São duas no mês de janeiro e uma outra em fevereiro e realizou 22 remanejamentos de padres na Diocese.

Lindo

Inauguração

A Prefeitura de Fortaleza inaugura, hoje, no cruzamento das Avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges , dois viadutos, uma rotatória e passarelas na comunidade do Lagamar, além da elevação de uma ponte existente sobre o Canal daquele bairro.

Triste

Preocupa

É triste, muito triste, mesmo, a situação de moradores de várias ruas no bairro Jardim das Oliveiras. Eles têm que conviver com esgotos a céu aberto. O mau cheiro incomoda a muita gente e, claro, preocupa.

Réveillon

Dona Consuêlo Dias Branco, viúva do saudoso empresário Ivens Dias Branco, embarcou, no início da manhã de ontem, para o México, onde festejará a passagem do ano. O Natal foi em Fortaleza. Ela estava acompanhada da filha Regina e do genro Aloísio Ximenes Filho.

Conversa

O deputado federal Danilo Forte, que está lutando para que a Caixa Econômica patrocine o Fortaleza, como fez com o Ceará, convidou o presidente do tricolor, Jorge Mota, para uma conversa com o diretor-geral da CBF, Walter Fieldman, dia 10 de janeiro.

Jatinhas

Ana Maria e Ney Carlos Ferreira da Silva, no Pinto Martins, recebendo o filho Gabriel e a esposa Nani, vindos de São Paulo para o Réveillon em Fortaleza. Já de volta para Campinas, São Paulo, Danilo Ponchet, depois de comemorar o Natal ao lado dos seus pais - Izolda e José Ponchet - e do irmão André, que estiveram presentes ao embarque. Roberto Smith, ex-presidente do Banco do Nordeste, acompanhado de dona Célia, seguiu para Juazeiro do Norte, onde celebra a passagem do ano com os familiares dela. O advogado Sérgio Gurgel voltando para a Terra do Padre Cícero, depois de trabalhos de clientes. Monalisa Coutinho foi comemorar a passagem de ano em Maceió. Um grupo de aeroviários fez uma manifestação no Aeroporto Pinto Martins contra a dispensa de mecânico de aviação.