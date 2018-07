01:00 · 06.07.2018

A CNI reuniu os grandes nomes do empresariado brasileiro, no DF, nos dias 2,3 e 4, para analisar a situação econômica do País e ouvir os presidenciáveis melhores colocados nas pesquisas, aos quais foram entregues 43 propostas. Um deles, Ciro Gomes, foi vaiado por se mostrar contrário à Reforma Trabalhista. O Ceará se fez presente com um grande número de empresários como Roberto Macedo (foto), André Montenegro, presidente do Sinduscon-Ceará e Jorge Parente que tachou o encontro de "muito bom".

O deputado...

... Federal José Nobre Guimarães, um dos primeiros parlamentares a voltar de Brasília, chegou reafirmando que Lula é o candidato do PT e revelou que a convenção nacional do partido acontecerá no dia 4 de agosto e no dia 15 registro da candidatura. "Se o TSE vai aceitar ou não é outra discussão que vamos fazer no Supremo".

Mudança

José Guimarães fez questão de dizer mais que "até lá o Lula é o nosso candidato e não tem mudança de plano". Se ele não for, indica o nome , que dificilmente não será do PT, "que terá candidatura própria à Presidência da República". Com relação ao Ceará, Camilo é o candidato. Indagado sobre a posição de Luizianne, "não há mais tempo pra isso".

Lindo

Decapitado

O "Profeta Decapitado", livro de autoria do poeta e juiz de Direito Pedro de Araújo Bezerra, será lançado hoje, às 19h20min, na Livraria Leitura, no Shopping RioMar. O autor será apresentado pelo professor José Batista de Lima.

Triste

Reordenamento

Na Rua Vicente Leite, na Aldeota, tem uma calçada em bom estado, mas inacessível a cadeirantes, pois há uma verdadeira mureta para transpor. Há urgente necessidade de um reordenamento delas para servir melhor a todos.

A 28ª edição...

...Do Cine Ceará, de 4 a 11 de agosto em Fortaleza, receberá cineastas de países como Colômbia, Chile e Espanha, que vêm para apresentar seus filmes e disputar o troféu Mucuripe, concedido ao vencedor em diversas categorias, como Melhor Filme e Melhor Direção.

1º voo

O Boeing 767, da Latam, decolou, às 2h30min, de ontem, do Aeroporto Internacional Pinto Martins, para o seu 1º voo, direto para Orlando, nos Estados Unidos, com 196 passageiros. Esse voo está programado para todas as quintas-feiras.

Jatinhas

Depois de uma temporada de 40 dias em Fortaleza, revendo amigos, Lúcia e José Cardoso Caldeira voltaram para São Paulo.

Lucas Azevedo, presidente da Associação Cearense do Ministério Público, encontrava-se, ontem, em Brasília. Na sua agenda: a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Dos poucos parlamentares a comparecer ao Congresso Nacional, em Brasília, a deputada federal Gorete Pereira foi a primeira a retornar.

De Goiânia, regressou o presidente da Associação Brasileira de Hospitais, Aramicy Pinto, que participou da convenção nacional daquela entidade.

Ainda de Goiânia, o radialista Evandro Nogueira.

O repórter Francisco José, da Globo, esteve em Fortaleza.

O deputado federal André Figueiredo, presidente do PDT, visitando suas bases na Região do Cariri.