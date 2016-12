Vaivém: Movimento volta a cair

00:00 · 20.12.2016

A Assessoria de Imprensa da Infraero informando que em novembro de 2016, o Aeroporto Pinto Martins teve um fluxo de 444.056 passageiros, sendo 423.212 de voos domésticos e 20.844 de voos internacionais. Esse número é 9,6% menor do que o de novembro de 2015, quando o aeroporto contabilizou 491.134 l passageiros saindo e chegando.

O acumulado do ano registra uma queda de 10,2% em relação a 2015. Até novembro deste ano, passaram por ali 5.169.810 passageiros.

Fundo do poço

O empresário Henrique Sérgio Abreu, diretor da Casablanca Turismo, que foi ao DF tratar de negócios, diz que o ano que está terminando não será como nos grandes anos, mas acredita que 2017 será melhor. Ele diz que “fomos ao fundo do poço. Houve muitas dificuldades , mas daqui pra frente as coisas tendem a melhorar”.

Réveillon

Henrique Sérgio acredita que o Réveillon vai melhorar a economia fortalezense, porque Fortaleza tem uma passagem de ano consolidada. Ele ressalta que o cearense é emigrante. Muita gente que mora fora tem a família e volta para comemorar a virada do ano, em especial, na Praia de Iracema, na maior festa popular da Capital.

Lindo

Parabéns

A Prefeitura de Fortaleza acaba de liberar o tráfego de veículos na rotatória (em sua totalidade) no cruzamento das avenidas Raul Barbosa e Murillo Borges, sem a solenidade de inauguração, o que melhorou ainda mais o trânsito.

Triste

Congestionam

Recebemos um e-mail de Clesivaldo Alves dizendo que a coluna acertou em mostrar o comportamento de motoristas de de carros-fortes, que estacionam os seus veículos aonde bem entendem. Não importa o tráfego.

Sol Nascente

A atriz global Carol Nakamura, ex-assistente de palco do Domingão do Faustão, esteve na cidade e, na madrugada de ontem, seguiu para o Rio de Janeiro. Ela é a personagem Hirô, da novela “Sol Nascente”, das 6 horas, na TV Globo.

Padre Neto...

... comemora aniversário de ordenação na quinta-feira, com uma missa na Igreja de São Vicente. Logo após, no salão paroquial, um coquetel. Na ocasião, será realizada a reinvestidura dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão.

Jatinhas

O professor Antônio Mourão Cavalcante viajou a Gramado, Rio Grande do Sul, onde curte o Natal de Luz, com dona Zilda. A delegação do Carcará embarcou, ontem, para o Rio de Janeiro, onde enfrenta as equipes do Flamengo e do Macaé. No sábado, no Ginásio Paulo Sarasate, o Basquete Cearense perdeu para o Bauru, que já deixou nossa cidade. O voo 1667, da Gol, atrasou uma hora, na madrugada de ontem, vindo de São Paulo. Motivo: mau tempo na capital paulista. O presidente do Visite Ceará, Fortaleza Convention Bureau, Régis Medeiros marcou presença na cerimônia de premiação, no Expo Center em São Paulo. O Ceará recebeu o Jacaré de Prata, na categoria Destino para Eventos de Grande Porte. O auditor e poeta Aguiar Neto sendo cumprimentado pela mudança de idade.