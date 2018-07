01:00 · 07.07.2018

O site da Fraport divulga os números do movimento de passageiros no Pinto Martins de maio. Embarcaram e desembarcaram 476.729 pessoas, sendo 449.977 em voos domésticos e 26.752 em internacionais. No mês de abril foram 401.909, com 382.128 em voos domésticos e 19.781 em internacionais, registrando, portanto, um aumento de 18,62 por cento, no total de voos e quanto aos internacionais embarcaram e desembarcaram a mais no Aeroporto de Fortaleza 6.971 passageiros, resultado da chegada de novas aéreas como a KLM e Air France.

O interventor...

...Da Fecomércio do RJ, Luís Gastão Bittencourt, está na cidade visitando familiares. No momento, está envolvido com as eleições da Confederação. O seu grupo já registrou uma chapa, apoiada por 23 Estados e 5 federações nacionais. A outra só conseguiu juntar 4 Estados e duas nacionais. O pleito acontecerá no dia 27 de setembro.

Instabilidade

Sobre a economia nacional, Luís Gastão disse que ela está ainda num grau de muita instabilidade, por causa da situação política, mas ele acredita numa melhora. A situação está difícil, mas "vamos ultrapassar essa fase escolhendo bons nomes". Nesse período de férias, Gastão acha que as vendas no comércio vão melhorar.

Lindo

Férias

O Parque Zoológico Municipal Sargento Prata e o Horto Florestal Municipal Falconete Fialho, no Passaré, realiza, a partir de hoje, o "Férias no Parque Zoobotânico", composto por uma série de atividades especiais.

Triste

Sujeira

Fontes localizadas em praças e espaços públicos no Centro da cidade e na Aldeota têm juntado lixo, sujeira e podem estar sendo espaço para as larvas de mosquito Aedes aegypti. É bom ter muito cuidado com a limpeza.

Na hora do jogo

A delegação do Fortaleza embarcou na hora do jogo do Brasil, ontem, para Campinas, onde joga amanhã, às 18 horas, contra a Ponte Preta (São Paulo)pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O gerente Sérgio Papellin, antecipando-se ao grupo, viajou pela manhã.

Vários grupos...

...Deixando Fortaleza usando camisas amarelas, da Seleção Brasileira, sem esquecer também das azuis e verdes. Um grupo, formado por 40 cearenses, coordenado por Fagner Santos, da Fasantur, decolou para Buenos Aires, mas de preto.

Jatinhas

Os aeroportos administrados pela Infraero já estão preparados para a movimentação de alta temporada das férias de julho. Entre os dias 26/6 e 31/7, os 54 terminais da empresa deverão receber 8,28 milhões de passageiros, entre embarques e desembarques.

A professora Elana Nolla seguiu para Belo Horizonte. Foi visitar os filhos.

O atleta Franco, que fez dupla de vôlei de praia com Roberto Lopes e com quem ganhou medalhas de ouro, retornou para o Rio de Janeiro.

A KLM aumentou a sua frequência para Fortaleza. Tinha dois voos (quinta-feira e sábado) e colocou mais na segunda-feira.

As presidentes Circe Jane Teles da Ponte (Sindieventos) e Enid Câmara de Vasconcelos (Abeoc) realizam café de negócios, dia 11, no Hotel Luzeiros e palestra do diretor do Sebrae-Ceará, Alci Porto.