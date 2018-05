01:00 · 05.05.2018

O movimento de embarques e desembarques de passageiros no Aeroporto Pinto Martins, de fevereiro a março deste ano, cresceu 5,96%. Em fevereiro, passaram pelo terminal da Capital 441.110 pessoas e em março 467.417, informa a Fraport. Esses passageiros foram transportados em 3.927 aviões no segundo mês do ano, enquanto que em março foram 3.262, registrando, portanto, uma queda de 16,93% do número de aeronaves, mas elas transportaram muito mais passageiros do que no mês anterior.

Vacinação

A médica Anamaria Cavalcante, assessora da Secretaria da Saúde de Fortaleza e presidente da Sociedade Cearense, viajou a São Paulo para marcar presença numa reunião da Sociedade Brasileira de Pediatria e fazendo um apelo para que os fortalezenses compareçam, hoje, aos 17 postos de saúde.

Sarampo

Anamaria Cavalcante apela para que os fortalezenses se vacinem não só contra a gripe H1N1 como também contra sarampo, pólio e também para que os jovens procurem, em outros dias da semana, os postos e se vacinem contra HPV. Ela ressalta que os profissionais da Secretaria de Saúde estão preparados para esse trabalho de imunização.

Lindo

Sem alarde

Sem muito alarde,’’ a Regional II vem cuidando da pavimentação, poda de árvores e limpeza de avenidas e ruas. Setor responsável pela “Operação Tapa-Buraco”, executa os serviços de madrugada para não atrapalhar o trânsito.

Triste

Reclamações

A Cagece (Companhia de Água e Esgotos do Ceará) foi a empresa que mais recebeu reclamações em 2017 e vai continuar na “pole position”, porque os seus terceirizados executam os serviços mas deixam incompletos.

Torcedores

Apesar de não ter conseguido uma vitória e tampouco marcado um gol no Campeonato Brasileiro da Série A, muitos torcedores do Ceará estão embarcando para São Paulo confiantes num triunfo, no jogo de amanhã, pela manhã, contra o Corinthians.

Campanha

Os deputados federais Cabo Sabino, que coordena a bancada federal do Ceará, e Gorete Pereira, que quer coordenar a bancada, chegaram de Brasília no mesmo voo, mas desembarcaram em poltronas separadas.

Jatinhas

Filipe Rinaldi, ex-gerente do Banco do Brasil no Aeroporto de Fortaleza, embarcou, madrugada de ontem, para São Paulo. Bastante confiante, foi assistir ao jogo do Alvinegro contra o Corinthians, amanhã.

O governador Camilo Santana se reuniu, ontem, com embaixadores da França e Holanda no Brasil e do Brasil na França e Holanda, no Palácio da Abolição.

Joana Brasil, diretora da Brasil Advogados Associados, em São Paulo, onde recebe hoje prêmio referência em administração e consultoria para condomínios. A premiação faz parte do 2º Congresso Nacional de Síndicos.

O ministro Raul Araújo, corregedor do STJ (Superior Tribunal de Justiça) desceu, ontem, no Pinto Martins, vindo do DF, para um fim de semana com a família e retorna na segunda-feira se preparando para corregedorias até setembro.