VaiVém: Mini-hospitais no Aterro

00:00 · 31.12.2016

O médico Kitt Rola, coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que celebra a passagem do ano em Foz do Iguaçu, acompanhado da esposa Ana Cláudia, do seu irmão Sérgio, com a família, disse que deixou todo o esquema montado para atendimento do Réveillon no Aterro da Praia de Iracema. "onde serão montados dois mini-hospitais com o Samu dando suporte". Kitt embarcou satisfeito com o "trabalho que realizamos em 2016" e espera que o órgão venha a ser qualificado. No momento é só habilitado.

Férias

O presidente da Confederação Nacional dos Lojistas e presidente do Pinheiro Supermercado, Honório Pinheiro, comemora o Réveillon em Fortaleza, mas no dia 2 de janeiro, portanto, na próxima segunda-feira, segue para os Estados Unidos, onde curte férias ao lado da família e toma parte da maior feira de varejo do mundo.

Feira

Ainda nos EUA, Honório Pinheiro participa da NRF Retail's Big Show, em Nova York, de 15 a 17 de janeiro. Para o próximo ano as suas expectativas são otimistas e de muitas realizações. No ano do seu último triênio como presidente da CNDL pretende implantar projetos já definidos como o novo modelo de governança da entidade.

Lindo

Pagamento

A boa notícia desta semana para os proprietários de veículos foi, sem sombra de dúvidas, o aumento do número de prestações para pagamento do IPVA, que passará de quatro para cinco parcelas em 2017, divulgou, ontem, o Diário.

Triste

Os agentes de ...

... Trânsito precisam circular na Rua Jacinto Botelho, que começa no Iguatemi. O tráfego, a cada dia, fica mais confuso ali, com motoristas, inclusive, deixando o veículo ligado, trancando outros. Que tal só uma "mão"?

Invasão

"Muita gente. Muita gente", foi a reação de uma pessoa que trabalha no aeroporto, quando indagado sobre o movimento da madrugada de ontem. Os voos da Meridiana, vindo de Milão; TAP, procedente de Lisboa e TACV, da África chegaram lotados.

A virada

Apesar do pequeno número de passageiros, a Gol manteve os seus voos 7671,direto para Buenos Aires, com apenas 31 pessoas, que comemoram a virada d o ano no ar, saindo às 22h55 e chegam na Argentina às 4h35 e o 1886 para Belém, com 28 passageiros.

Jatinhas

Os divulgadores Tânia & Vevé, com uma filha, foram comemorar a passagem de ano em, Goiás, onde ficarão 10 dias. O deputado federal Cabo Sabino voltando de Brasília, depois de circular em alguns ministérios, acompanhando o andamento de projetos de interesses de municípios, onde ele atua politicamente. Uma equipe da AMC (Autarquia Municipal de Trânsito) estará no terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins, 2 a 14 de janeiro de 2017, emitido cartão de permissão para estacionar em áreas reservadas para idosos e deficientes. Foi adiada para o dia 17 o fechamento da agência do Banco do Brasil do aeroporto, que se fundirá com a do Montese. José Arnaldo Bezerra, diretor da Cia. Docas do Ceará, estará na posse do irmão Arnon Bezerra na Prefeitura de Juazeiro.