01:00 · 23.02.2018

O secretário Dedé Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, encontrava-se, ontem, em Brasília, discutindo mais recursos para o Programa da Aquisição de Alimentos e acrescentou que o Ceará cumpriu uma meta muito importante “e já estamos garantindo para 2018 os mesmos recursos de 2017”. Esse programa atendeu a 114 municípios e viabilizou compras de R$ 17 milhões diretamente do agricultor, com doação simultânea para instituições, hospitais e creches. Sobre a distribuição de sementes do “Hora de Plantar”, disse, termina hoje.

Fórum

Rebeca Oliveira, diretora comercial do CIPP S/A, esteve, ontem, no Crato onde apresentou o tema “CIPP: novas soluções para as exportações cearenses”, no Fórum de Oportunidades e Promoção da Cultura Exportadora do Cariri, realizado pelo Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e o Governo do Ceará.

O presidente...

...do BNDES e pré-candidato à presidência da República, Paulo Rabello, esteve na cidade para dois compromissos, começando por um encontro do PSC, que tem como presidente no Ceará Nicole Barbosa e participou de um debate na Fiec (Federação das Indústrias do Ceará) de um evento denominado de “Ideias em Debate”.

Lindo

Lançamento

O Governo do Estado e a Sesporte , em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc), realizam , às 14h30, de hoje, no Auditório Blanchard Girão, a solenidade de lançamento dos Jogos Escolares do Ceará 2018.

Triste

Lotando

Diarreia vem lotando as unidades de saúde do Estado. Para se ter uma ideia, só neste ano foram registrados 36 mil casos no Ceará, com o município de Caucaia com o maior número e a Capital na segunda colocação.

30 anos

O deputado federal Mauro Benevides desceu em Fortaleza, vindo do DF, dizendo que está sendo preparado um evento para comemorar os 30 anos da Constituição. Ele já trocou ideias com o relator Bernardo Cabral. Mauro lamenta a ausência de Ulysses Guimarães.

Palestra de FHC

O sociólogo Pedro Albuquerque amanheceu, ontem, no Aeroporto de Fortaleza, e viajou para São Paulo para ouvir uma palestra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sobre a “Conjuntura Nacional”, no Instituto FHC.

Jatinhas

Gladys e Geraldo Camilo, dono da Construtora Comicol, voando para os Estados Unidos, com a filha Gioviane e o genro Júlio, para comprar o enxoval do neto.

Locutor Carlos Augusto, com a esposa Ana Paula, a caminho da Índia para visitar a filha Luana, que mora naquele país. .

O advogado João Marcelo Pedrosa, em Brasília, circulando no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Gerardo Aguiar (Construtora Royal) está participando de reunião em São Paulo.

Os irmãos Joaquim e Ariston Pessoa Filho TAF (Táxi Aéreo Fortaleza), em São Paulo, visitando fornecedores.

Wilton Daher voltou de circulada em SP, com a esposa Solange. Ele participou de reunião do Conselho da Metalúrgica Gerdau.

O cirurgião - dentista Galba Gomes e dona Urânia em São Paulo: compromisso social.