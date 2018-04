01:00 · 26.04.2018

A Dra. Fernanda Colares, diretora do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara foi agraciada com o prêmio de liderança de alto impacto, no segundo encontro do Ministério de Saúde para redução de infecção, em São Paulo-SP. O projeto do MS teve a participação de representantes de 120 hospitais públicos do País. Na ocasião, foram premiados apenas 20 líderes dos 120 representados. Em 2017, o Hospital Waldemar Alcântara apresentou uma redução de 30% nesse quesito e a meta é a de atingir 50% dentro de três anos.

Melão

O empresário Luiz Roberto Barcelos participou, ontem, em Brasília, de uma reunião com a Anvisa, onde tratou de registro de defensivos; circulou no Ministério da Agricultura, tratou da abertura de novos mercados para as frutas brasileiras, em especial o melão e marcou presença num encontro do Conselho do Agronegócio.

Boa chance

Com a chegada das chuvas, indagou-se se as empresas estavam retornando ao Ceará e ele disse “ainda, não, mas há uma boa chance. As chuvas estão boas e recuperando os aquíferos e dependendo de como será o mês de maio, acho que podemos voltar”. Sobre exportações estão caminhando. Estamos na entressafra”.

Lindo

Sopros

A atração cultural do Parque do Cocó para o próximo domingo, dia 29, será a Orquestra de Sopros de Pindoretama. Essa atividade será gratuita para todas as idades e voltada para a difusão e valorização da música instrumental.

Triste

Convite

O presidente da CMF, Salmito Filho, convidou jornalistas para uma homenagem que a Câmara prestaria no dia 9 de abril. Ocorre que o convite só chegou às nossas mãos no dia 20, 11 dias depois. Com a palavra os Correios.

Passa o bastão

O ex-deputado Mauro Benevides disse ao repórter, quando do seu embarque de volta para o DF, depois de um fim de semana em Fortaleza, que está passando o bastão político para o filho, que também é Mauro, e vai disputar uma cadeira na Câmara.

50%

O presidente do Sinduscon-Ceará, André Montenegro, afirmou, ontem, antes de seguir para Brasília, que as vendas de imóveis estão melhorando. O estoque ainda é alto, mas ele acredita que até agosto haverá uma redução de 50 por cento.

Jatinhas

Os advogados Jardson Cruz, presidente do Náutico e João Gabriel transitando em Brasília.

Hoje, 26 de abril, é considerado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão.

O conselho Regional vai promover, de 28 a 30 deste mês, em Viçosa, na Ibiapaba, a I Jornada Farmacêutica do Ceará, informou Luís Cláudio Mapurunga, que está em Brasília.

Heitor Studart representou a Fiec, ontem, numa reunião da CNI (Confederação Nacional da Indústria.

Paulo César Norões estava ontem, na Capital do País, participando de reunião da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão).

Professora Maria Vital, em Brasília, tomando parte da 8ª Jornada de Direito Civil, organizada pelo Conselho da Justiça Federal e de um seminário do Instituto de Direito Público.