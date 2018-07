01:00 · 10.07.2018

O secretário adjunto de Energia da Infraestrutura do Estado, Adão Linhares, que estava, ontem, na Aneel, no DF, anunciou para o dia 6 de agosto, mais um leilão de energia renovável. Sobre o setor, continua normal, e com relação aos investimentos eles são decorrentes de leilões, como linha de transmissão, e de energia que vai ocorrer com a A-6. A expectativa é que com mais espaços de conexão nas linhas de transmissão, haja mais atratividade dos investidores. "Mas o Estado faz o seu papel mostrando o seu potencial".

Raras

Francisco Lopes Viana, primeiro presidente da Funceme, que circulou, na manhã de ontem, no Aeroporto Internacional Pinto Martins , foi embarcar a neta Júlia para uma temporada em Brasília - disse que essas chuvas no mês de julho e agosto, são raras, porque se concentram basicamente, na Costa Leste do Brasil.

Intensa

Lopes Viana disse mais que quando elas estão mais intensas, como ocorreu há dois dias, conseguiram, devido à intensidade maior da chamada onda de Leste, "essa é a razão dessas chuvas que caíram no fim de semana". Ele acrescentou que elas podem continuar, porque está ainda no período de chuvas intensas no Litoral do Nordeste.

Lindo

Audiência

A Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda fará, no dia 27 de julho, audiência pública presencial para colher subsídios sobre o modelo de governança a ser adotado pelo Regime de Previdência Complementar (RPC).

Triste

Farreiam

A pequena Rua Alcântaras, no bairro de Fátima, foi descoberta pelos assaltantes de carro. Eles só agem durante o dia. De noite farreiam com os produtos roubados. Está na hora da Polícia dar uma voltinha por lá

Recuperação

O ex-deputado Léo Alcântara a caminho de Brasília, como faz todo início de semana, dando uma boa notícia a de que a Dra. Lúcia Alcântara, que se encontrava hospitalizada em São Paulo, já estava em Fortaleza. Ela é irmã do ex-governador Lúcio Alcântara.

Entretenimento

A Air France apresenta um novo serviço de entretenimento de bordo pensado especialmente para crianças e, é claro, no conforto dos pais. A experiência oferece programas de meditação, truques de mágica, kit de jogos e desenhos para colorir.

Jatinhas

Luís Gastão Bittencourt, interventor da Fecomércio do Rio de Janeiro, que passou o último fim de semana em Fortaleza, retornando para a capital fluminense. O padre William, voltando para Bogotá, depois de comemorar os seus 25 anos de sacerdócio na Paróquia São João Eudes. Deurismar Rocha, gerente regional do Zydus/Nikkho, está visitando clientes em Campina Grande. Tati Andrade, especialista em programas do Unicef, retornando para Salvador, depois de tratar de assuntos de interesse da entidade aqui. Em comemoração aos 45 anos da Universidade de Fortaleza, a Fundação Edson Queiroz, com a presença da presidente Lenise Queiroz Rocha e da curadora Denise Mattar, lança hoje, o catá logo da exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global", no Espaço Cultural da Unifor.