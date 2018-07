01:00 · 13.07.2018

No seu desembarque de volta da capital paulista, onde prestigiou a solenidade de posse de Fábio Meireles, na presidência da Federação da Agricultura de São Paulo. Ele completou 90 anos e 40 deles à frente daquela entidade, Flávio Sabóia disse, sobre a problemática dos pesticidas, que a Confederação Nacional está divulgando uma nota mostrando o seu posicionamento. E quanto á posição do nosso Estado, Sabóia fez questão de dizer que “ Legislação que nós temos está ultrapassada. Tem mais de 40 anos”.

Ceará Pacífico

O prefeito Arnon Bezerra, de Juazeiro do Norte, esteve participando de uma reunião com o prefeito Ivo Ferreira Gomes e a vice-governadora Izolda Cela. Foi um encontro bastante proveitoso, realizado na Princesa do Norte. Trata-se de um pacto por um Ceará Pacífico e foi lançado pelo Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.

Iphan

Indagado sobre o embargo de uma obra na Praça Padre Cícero, o prefeito Arnon Bezerra explicou que estava reformando a praça e numa rua do lado foi descoberta uma fossa séptica “e o Iphan mandou sustar a obra”, que na sua opinião vai ser motivo de gozação por parte da população. No dia 26 deste mês será feita uma vistoria.

Lindo

Dia Feliz

No dia 25 de agosto teremos a campanha McDia Feliz, com toda renda do sanduíche BigMac, daquele dia (menos impostos federais) será revertida para a Associação Peter Pan, que cuida de crianças e adolescentes com câncer.

Triste

340%

Os homicídios de mulheres adolescentes e jovens no Ceará cresceram 340 por cento em comparação entre o 1º trimestre deste ano com igual período de 2017. Foram mortas nos primeiros meses de 2018, 229 mulheres.

O ciclista...

...cearense Gilberto Silva alcançou mais um pódio no último fim de semana. Ficou em 1º lugar na II Copa Nordeste, que vale para a 1ª etapa do Campeonato Cearense de Montain Bike Maratona, que tem 4 quatro etapas e acumula pontos para o ranking nacional.

Lançamento

Sarquis Fermanian indo a São Luís fazer o lançamento de um roteiro (peregrinação) para Israel e Dubai, programado pela sua empresa, a Rafas Turismo. E no dia 7 de setembro, ele embarca um grupo da Rafas College para Londres e Paris.

Jatinhas

O empresário Wicar de Paula Pessoa encontra-se, em São Paulo, onde mantém contatos com o Detran de lá.

O industrial Jorge Parente, ex-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e vice-presidente da CNI, no aeroporto, recebendo o filho Alexandre, que mora nos Estados Unidos e chegou com a família para curtir a temporada de férias em Fortaleza.

Os pouquíssimos parlamentares que forram a Brasília nesta semana, para as atividades no Congresso Nacional, estão voltando. O primeiro a descer no Aeroporto de Fortaleza foi o deputado federal Moses Rodrigues.

José Monteiro Alencar, ex-superintendente do Banco do Brasil e ex-presidente do BEC , indo a Brasília, mas sem revelar a sua agenda.

José Trabulo foi a Belém (PA) participar de uma reunião no Banco da Amazônia.