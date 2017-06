00:00 · 09.06.2017

O procurador-geral da Justiça Estadual, Plácido Rios, transitou no Ministério da Justiça, no DF, porque desde 2015 há perspectiva de vir para o Ministério Público do Ceará um laboratório de lavagem de dinheiro, que facilita também a investigação de facções criminosas. Plácido Rios está esperançoso que esse tipo de equipamento venha para o MP, “que aprimorará as suas técnicas de investigações”. Ele ressaltou que já existe um na Secretaria de Segurança, mas há necessidade de um no MP, porque a demanda é muito grande.

Abertura

Otto Batista , presidente da Federação dos Médicos, desceu, anteontem, no Aeroporto de Fortaleza para a solenidade de abertura do Congresso Nacional de Pediatria, no Centro de Eventos, mas já voltou para Vitória (ES), levando o médico José Maria Pontes que foi tomar parte de um seminário sobre Previdência Social.

Grupo

Um grupo, formado pelos vereadores de Fortaleza Lucivam Girão, Dummar Ribeiro, Marcelo Lemos, Benigno Júnior e Manoel Acrísio viajou, na manhã de ontem, para o DF, onde foi recebido pelos senadores José Pimentel, Eunício Oliveira, Tasso Jereissati e Paulo Paim a quem disseram que são contra as reformas.

Lindo

(Re)empregar

O presidente do Sinduscon-Ceará, André Montenegro, deu uma boa notícia para a economia cearense dizendo que “a construção civil está em compasso de melhora”. Espera voltar a construir em 2018 e a (re)empregar 45 mil trabalhadores.

Triste

Esburacadas

Socorro, José Maria! Foi o apelo do leitor Ernani Rebouças, que reside no bairro Guararapes, que está com suas ruas esburacadas, entre elas Carlota Pinheiro e Francisco Farias Filho, contrastando com o alto valor do Imposto Predial.

Agraciado

O economista Antônio Rocha Magalhães, ex-secretário de Planejamento do Ceará, foi agraciado e recebe hoje, na Assembleia Legislativa, o Prêmio Ambientalista Joaquim Feitosa, concedido pelo Comitê Estadual da Reserva do Biosfera da Caatinga.

Agenda

O presidente da Confederação dos Lojistas voltou de Manaus e seguiu, ontem, para Natal (RN), onde participa da 18ª Convenção do Comércio e Serviços do Rio Grande do Norte e também do painel “Novos Tempos, Novas Atitudes”.

Jatinhas

O deputado Mauro Benevides desceu, na tarde de ontem, em Fortaleza, vindo de Brasília, para um compromisso social A Cia. Barbixas de Humor comemora, em 2017, 10 anos do espetáculo “Improvável”, que já foi visto por mais de um milhão de pessoas nos seus nove anos em cartaz na capital paulista. Em Fortaleza, a peça será apresentada amanhã e domingo, no Theatro Via Sul. O Festival de Jericoacoara Cinema Digital foi aberto por Paloma Rocha, filha de Glauber, destacando 50 anos de "Terra em Transe". Pelo segundo ano consecutivo, Fortaleza é a cidade escolhida para a realização das finais regionais do K-pop World Festival, o maior concurso de música pop coreana do mundo. O evento será realizado no dia 15 de julho como parte da programação do Sana 2017, no Centro de Eventos do Ceará.