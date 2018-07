01:00 · 14.07.2018

No dia 24 deste mês, será lançado em Quixeramobim o Plano Safra da Agricultura Familiar, informou o diretor Executivo da Anater, José Maria Pimenta, que voltou para o DF, após temporada em nosso Estado, cuidando do evento. Pimenta disse que o montante de recursos para financiamento da Agricultura Familiar para todo o País, é de R$ 31 bilhões e o mais importante, segundo ele, é que os juros vão oscilar de 0,6% a 4,6% ao ano para o agricultor familiar. “É importante, porque os juros foram reduzidos”.

Anel

O superintendente Francisco Caminha voltou de Brasília, de uma reunião com o diretor-geral do Dnit e ministro dos Transportes a quem pediu para liberar recursos, já garantidos, para acelerar as obras do Anel Viário e também para implementar os trechos mais críticos, que estão necessitando de melhoria da malha viária.

Existem

Francisco Caminha fez questão de ressaltar que os recursos existem . Neste ano, foram R$ 100 milhões para manutenção, mas para recuperar a malha, “para deixá-la em excelente condições, precisamos de R$ 500 milhões”. Indagado se tinha esse dinheiro, respondeu que não, mas quer garantir a verba deste ano para 2019.

Lindo

Implantar

A Prefeitura de Fortaleza vai implantou ciclovias na Avenida Rogaciano Leite, que já recebeu asfalto novo e sinalização em toda a sua extensão. Ela começa na Avenida. Washington Soares e vai até a Avenida José Leon.

Triste

Há duas semanas...

...furtaram a tampa de ferro de um bueiro no cruzamento das ruas Mestre Rosa e Lauro Maia, no bairro de Fátima. Como o setor responsável deu as costas, os moradores colocaram galhos de árvore prevenindo os motoristas.

Medicina

Na sua chegada de Brasília, de uma reunião do Conselho Fiscal e de Assuntos Econômicos da Cnec, Irapuan Aguiar divulgou uma boa notícia para Canindé. “É que a Campanha foi credenciada pelo MEC para abrir uma Faculdade de Medicina em Canindé”.

Grito estridente

De repente, um grito estridente de uma senhora, no saguão do Aeroporto de Fortaleza. Ela procurava o filho que desaparecera e ele, com medo de perder o voo, antecipou-se à mãe e passando na frente dela foi sentar-se no setor de embarque.

Jatinhas

De volta

de Brasília, em companhias aéreas e voos diferentes, os deputados federais Adail Carneiro e Gorete Pereira.

Gerardo

Leite, do Sine/IDT, foi enfrentar o frio em Porto Alegre, neste fim de semana, ao lado da Sonara Capaverde. <ET></CO></CF><CF62><COPRETO><ET>

A fraport

Minimizou o problema com a falta de uma livraria, depois do fechamento, pela Justiça, da La Selva, na Praça de Alimentação. Instalou duas lojas, uma em cada sala de embarque.

O empresário

Joaquim Pessoa, um dos controladores da TAF Linhas Aéreas esteve, ontem, circulando na Agência Nacional de Aviação Civil, em Brasília tratando da ampliação da oficina da empresa.

Luís

Carvalho, ex-diretor do Dnocs, indo ao Interior de SP em ritmo de negócios.

Aluízio

Nóbrega, coordenador da Face de Cristo, voltando de SP, de uma reunião da Renovação.