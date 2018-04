01:00 · 28.04.2018

O inverno ainda não terminou, informou o presidente da Funceme, Eduardo Sávio, que viajou para a Alemanha, escalando nos Estados Unidos, numa agenda da qual constam dois projetos, começando pela Universidade de Georgia (EUA), onde se reunirá com um grupo ligado à questão de seca e outro na Alemanha, para o qual fo convidado para integrar a um grupo de pesquisadores, ligado ao monitoramento e medidas adaptativas a eventos extremos climáticos. Ele ficará ausente do nosso Estado por duas semanas.

O presidente...



...João Batista Brito, do TST, vem a Fortaleza participar do encerramento do Congresso Luso-Brasileiro de Direito do Trabalho, nos dias 10 e 11 de maio, no Gran Mareiro Hotel, promovido pela Escola Judicial do TRT do Ceará e contará com a presença de juristas nacionais e internacionais, que debaterão a reforma trabalhista.

Para receber...



...a Comenda Jacurutu de Ouro, outorgada pela Associação dos Filhos e Amigos de Santa Quitéria, chega a Fortaleza na próxima semana, o cearense Carlos Hamilton Araújo, vice-presidente do BB. Serão também homenageados Joana Maciel, Secretária de Saúde de Fortaleza, Arnóbio Andrade, Maggy Paiva Allred e Almerinda Catunda Barroso.

Lindo

A Prefeitura...

... está realizando serviços de manutenção do paisagismo das praças públicas. O trabalho inclui poda, serviços de jardinagem, adubação dos jardins, capinação, além de implantação de paisagismo e reflorestamento.

Triste

Socorro

Duas boas notícias divulgadas, ontem, pelo Diário do Nordeste, que os Correios terão plano para acompanhar reclamações e a outra é a de que o Governo do Estado está socorrendo a Santa Casa de Misericórdia com R$ 10 milhões.

Centenário



O reitor Henry Campos, que circulou no Chile, convidando, juntamente com a diretora Sônia Maria Pinheiro de Oliveira para, no dia 2 de maio, participar da solenidade de abertura das comemorações do Centenário da Escola de Agronomia da UFC.

Campeonato



Um grupo de 15 judocas , filiados à Federação Cearense de Judô (FECJU) e a seus respectivos clubes, participando do Campeonato Brasileiro de Judô – Região I, até amanhã, dia 29, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus .

Jatinhas

Chaveiro Almeida </MC> Filho indo a Jaguaruna, em Santa Catarina, faturar o III Fórum de Tecnologia.

Adil Paixão, da DKL, está em São Paulo participando da convenção da Turbo Music, fabricante de instrumentos musicais.



O governador Camilo Santana e o senador Eunício Oliveira conversaram demoradamente em Brasília, no meio da semana.

O empresário Chiquinho Feitosa, presidente do DEM, voltando de SP, onde tratou de negócios de sua empresa de transporte urbano. Fez uma escala em Brasília. O seu partido terá dois candidatos disputando a reeleição: Aníbal Ferreira Gomes (Federal) e João Jaime (Estadual)

O ex-prefeito de Juazeiro, Raimundo Macedo, passou pelo Aeroporto de Fortaleza. Estava indo para a Terra do Padre Cícero. Ele é candidato à Assembleia Legislativa pelo MDB.