Vaivém: Interiorização da ACL

00:00 · 10.01.2017

O advogado e escritor Ubiratan Aguiar, que está no DF, toma posse no dia 10 de fevereiro na presidência da Academia Cearense de Letras, logo após a inauguração da infraestrutura do Palácio da Luz, que o presidente José Augusto realizou “um trabalho excepcional”. Ubiratan informou que pretende apresentar aos seus companheiros a proposta de interiorização da Academia. levando-a para o Cariri, Zona Norte, Baixo Acaraú e Jaguaribe. Além disso, levar o aluno do ensino médio para dentro dela .

O presidente da Academia Cearense de Direito, Roberto Victor, acaba de receber novas adesões como a de José Renato Malini, secretário de Educação e ex-presidente do Tribunal de Justiça de SP; Fredie Didier, da Bahia, membro da comissão de reforma do Processo Civil e Ophir Cavalcante, do Pará e ex-presidente da OAB-Nacional.

...Arnon Bezerra, de Juazeiro do Norte, está na cidade. Ele veio manter contatos com as secretarias da Saúde e das Cidades, para solicitar a liberação de recursos, empenhados e já se encontram nos cofres do Estado. “Nós estamos querendo apenas a transferência do dinheiro para execução de projetos”.

Acontece de hoje e vai até o dia 15 de janeiro o Troca-Troca de Livros Usados no Shopping Del Paseo, onde foi reservado um espaço, no piso L1, para troca, compra e venda de livros didáticos e paradidáticos, das 12 às 21 horas.

Uma pergunta que não quer calar e dirigida à Anvisa e aos laboratórios. Por que há remédios, de uso contínuo, que contem apenas 28 comprimidos numa caixa e não 30, correspondente aos dias dos meses, exceto fevereiro?.

Maria Clara Bugarin, Ouvidora do Estado de Alagoas, que ontem voltou para Maceió, comemorou o Natal em Fortaleza, com o marido Martônio Coelho, Presidente do Conselho Federal de Contabilidade. O Réveillon foi na capital alagoana.

O pente-fino dos benefícios do INSS será reiniciado no dia 16. O Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade foi autorizado pela MP 767, publicada na última sexta-feira, dia 6, na edição extra do Diário Oficial da União.

Mauro Jucá, gerente da extinta Vasp, regressou para SP, depois de visitar os filhos Marcelo, gerente geral da Gol; Tiago e Bruna. E passem adiante. A médica Ana Maria Cavalcante foi convidada e aceitou comandar a Coordenadoria de Políticas da Secretaria da Saúde de Fortaleza. Ela voltou, de SP, onde a família se reuniu para comemorar o retorno do filho Rafael, da Holanda. O médico Fábio Dantas, ontem, no aeroporto, no embarque d o filho Fábio, da nora Lia e do neto Lucas, que voltaram para Porto Alegre, depois de uma temporada na cidade. Mária Luíza e Pedro Hemetério no Pinto Martins embarcando a filha Carol, o genro Rodrigo e os netos para o Chile. A Azul pretende iniciar operações exclusivas em Jericoacoara, a partir do dia 7 de abril, ofertando quatro frequências semanais.