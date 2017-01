Vaivém: Infraero retirando cadeiras

00:00 · 26.01.2017

A Infraero está retirando aos poucos, sem dar muito na vista, as cadeiras do saguão do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Os passageiros e seus acompanhantes não têm muitas opções para sentar-se, especialmente na parte superior. Muita gente está usando as cadeiras de massagens ou as da Praça de Alimentação, que nos últimos dias tem estado lotada, com pessoas comprando um sanduíche, refrigerante, tomando um cafezinho ou um pão de queijo, para ocupar cadeira.

Graminha

O presidente da Faec, Flávio Sabóia, regressou de sua viagem a Brasília, onde participou, ontem, na sede da Confederação da Agricultura, sobre o projeto "graminha resistente", feito pela Embrapa e que será plantada em nosso Estado. Na ocasião foi discutido o projeto relacionado com exportação da pequena produção.

Regional

O deputado federal Raimundo Gomes de Matos passou o dia de ontem, em Maceió, onde tomou parte de uma reunião regional do PSDB, com os seus participantes discutindo assuntos de importância regional, como o da crise hídrica e transposição do Rio São Francisco, que ainda não chegou ao Ceará.

Lindo

A manchete do ...

...Diário, edição de ontem, diz que em 26 dos 64 municípios cearenses com mais de 30 mil habitantes, têm saldo positivo de emprego e que Itapipoca terminou o ano passado com o melhor saldo registrado. No País, o desemprego cresceu.

Triste

O Aeroporto...

...De Fortaleza está entre os três piores do País, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, que acrescenta que foram avaliados 15 terminais em pesquisa de satisfação de passageiros em todas as regiões.

Voltou

O presidente da Federação Nacional dos Lojistas, Honório Pinheiro, voltou no último fim de semana de Nova York, onde circulou na maior feira de varejo do mundo, e, ontem, de madrugada, seguiu para Brasília para reiniciar o seu trabalho na FNDL.

Funceme

Eduardo Sávio, presidente da Funceme, esteve, ontem, em Brasília, discutindo, na Agência Nacional de Águas, o Plano de Contingência de Seca. Ele aproveitou para informar que o segundo prognóstico será divulgado em fevereiro.

Jatinhas

Geraldo Luciano Mattos Júnior, vice-presidente Industrial do Grupo M. Dias Branco, passou o dia de ontem, em Recife, onde comandou reunião da fábrica Vitarela. Samuel Abranques, vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, está no DF. A senadora Gleisi Hoffman desceu, na tarde de ontem, em Fortaleza. Veio participar de um evento do MST. Daniel Lustosa, diretor de Novos Negócios do Grupo J. Macedo, encontra-se em Salvador. TRANSFERIDO: o padre Gilson Soares foi transferido pelo arcebispo Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques da Paróquia Senhor do Bonfim, no Monte Castelo, para a Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Vila Manoel Sátiro. Levir Fidelis na cidade para audiências com o governador Camilo e o prefeito Roberto Cláudio.