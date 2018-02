01:00 · 24.02.2018

O presidente da Academia Cearense de Letras, Ubiratan Aguiar, voltou do DF anunciando que a reforma do memorial e as demais dependências do subsolo ficarão prontas no 2º semestre e para isso está buscando recursos. Ele aproveitou para agradecer ao Grupo M. Dias Branco e o BNB. Cada um contribuiu com R$ 100 mil e espera receber mais R$ 200 mil do Ministério da Cultura, do tempo de Roberto Freire, o que será suficiente para obra e dar continuidade ao ciclo de conferências, reiniciando com Marcos Vilaça.

A caminho

O presidente da Funceme, Eduardo Sávio, que foi ontem a Brasília participar de uma banca examinadora, afirmou no embarque “que o quadro é favorável para inverno”. Mas a indagação da população , que está inquieta é com o Açude Castanhão e a sua resposta foi a de que as águas estão a caminho. Passaram por Icó e estão chegando ao Salgado.

Desembarcam...

..amanhã, em Fortaleza, o suíço Patrice Meyer-Bisch, o paulista Teixeira Coelho e o espanhol Alfons Martinelli, que ministrarão o 3º Módulo do Curso de Especialização em Gestão e Políticas Culturais, no Dragão do Mar, em parceria com Itaú Cultural e Cátedra Unesco de Políticas Culturais e cooperação da Universidade de Girona, Espanha.

Lindo

Limpeza

No início da semana alguns departamentos da Prefeitura de Fortaleza, em especial os da limpeza e da “Operação Tapa Buraco”, deslocaram os seus servidores para os bairros da Aerolândia e Dionísio Torres.

Triste

Réu

O ministro interino do Trabalho e Emprego, Helton Yomura, é réu por furto de energia. Ele responde a uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que apura desvio ilegal de energia elétrica. Nega e culpa um caminhão.

Traído

Os amigos do vice-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que foram ao Aeroporto recebê-lo, no seu retorno do DF, de uma reunião do PR, diziam que ele fora traído pela deputada Gorete Pereira, que passa a comandar o partido em nosso Estado.

Preocupado

Na sua chegada, vindo de Brasília, o deputado Chico Lopes disse que estava preocupado com a retirada de R$ 100 milhões que viriam para Saúde, Educação e Segurança, “em especial para a Saúde”. Ele não sabe o motivo dessa retirada.

Jatinhas

Humorista Adamastor Pitaco fez show, ontem, em Atalaia do Norte, que estava completando 63 anos, e, hoje, em Tabatinga, no Amazonas.

O presidente do Sinduscon-Ceará, André Montenegro, em Salvador, nas comemorações do aniversário de sua irmã, Mônica

De BrasÍlia , chegaram no mesmo voo, os deputados federais Ariosto Holanda e Macedão.

O engenheiro agrônomo Humberto de Queiroz Pinto, no Aeroporto de Fortaleza, com a sobrinha Cláudia Pinto e Caio Falcão, recebendo a irmã Maria Alice, que voltou de uma temporada de dois meses no DF, hóspede do irmão Betinho.

Casam-se hoje, na Paróquia São João Eudes, no bairro Luciano Cavalcante, Marina e João, ela filha de José Alcy Feitosa e Helga e ele filho de João Antônio Gonçalves e Ariane. A recepção acontecerá no Colosso Lake Lounge.