01:00 · 02.05.2018

O ex-governador Lúcio Alcântara a caminho de São Paulo, para onde seguiu, na manhã de ontem, acompanhado do sobrinho Ciro, para visitar sua irmã Lúcia, que cuida da saúde. Ele é presidente do ICC (Instituto do Câncer do Ceará), que está atendendo um número de pacientes maior do que o do ano passado, mas afirmou que tem alguns pontos para acertar com a Secretaria Municipal de Saúde. “Avançamos alguma coisa, mas há pontos que estão ainda estrangulando o nosso atendimento”.

Investimentos

O Grupo J. Macedo continua investindo em São Paulo, Fortaleza, Salvador, Simões Filho, na modernização, automação, em cilos, fabricas de biscoitos, massas e num centro de distribuição, na Bahia, informou o diretor Roberto Macedo, que embarcou, na tarde de ontem, para São Paulo, onde tem reunião.

Síndico

O diretor de eventos da Associação das Administradoras e Condomínios do Estado do Ceará Arthur Mota, indo a São Paulo representar a entidade no 2º Congresso Nacional de Síndico, maior evento brasileiro voltado a síndicos profissionais e administradoras de condomínios.

Lindo

Parceria

A Unimed Ceará e a Unimed Sobral anunciando o início da construção de mais uma Policlínica, agora, em Tianguá, na Região da Ibiapaba. A sua inauguração está prevista para setembro de 2019 e o investimento será de R$ 2, 9 milhões.

Triste

Misericórdia

Os pichadores entraram com todo gás na Avenida Desembargador Moreira, especialmente no trecho entre a Rua Beni Carvalho e a Avenida Antônio Sales. No trecho só tiveram misericórdia da Igreja São Vicente de Paulo.

Voo inaugural

O governador Camilo Santana e a vice-governadora Izolda Cela se encontram na Europa, ele na França e ela na Holanda, de onde retornarão em voos inaugurais para Fortaleza, devendo desembarcar amanhã, no Aeroporto Pinto Martins.

Anuncio

O Grupo Air France-KLM inaugura, amanhã, em parceria com a Gol, o seu terceiro hub no país, em Fortaleza, e já anunciou um aumento de frequência para outubro deste ano, antes mesmo do início das operações, dia 3 de maio

Jatinhas

Roberto Sérgio Farias, ex-presidente da Funceme, no Aeroporto de Fortaleza, conferindo o embarque de u

O empresário Marcelo Maia, controlador da Affix - Administradora de Benefícios, com dona Cinara, fazendo parte de um grupo de peregrinos a caminho de Jerusalém.

O prefeito Elmo Aguiar (Cariré) está no DF, onde circula em alguns ministérios tentando a liberação de recursos para abastecimento d’água, estradas vicinais e custeio para a Saúde.

Dona Maria do Céu, viúva do deputado federal Ossian Alencar Araripe, viajou a Brasília para visitar as filhas Ana e Lana, netos e bisnetos. Conferindo o seu embarque, o filho Péricles.

De volta do feriadão em Natal, dona Teresa e Pedro Coelho, ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, após visita a filha Cassandra e o genro Cleber.