01:00 · 03.05.2018

A secretária Socorro França está em Brasília tentando a liberação de recursos para execução de projetos da Secretaria da Justiça, mas ela tem um encontro hoje, com o ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, para discutir os detalhes do “Grande Mutirão Carcerário”, com o Estado do Ceará sendo o primeiro, por ter o maior percentual de presos provisórios e “é preciso que se julgue os 15 mil , para aliviar a tensão”. O mutirão está programado para o mês de junho e será aberto pelo ministro.

General

O PSDB coloca à disposição dos partidos que fazem oposição ao Governo Camilo Santana o nome do general Guilherme Theophilo para disputar o Governo do Estado, depois do seu ingresso no “ninho tucano , porque ele tem um conhecimento dos vários problemas do Ceará, disse o deputado Raimundo Gomes de Matos, que já está no DF.

Reunião

No seu embarque, Raimundo Gomes de Matos que estava seguindo a Brasília para participar de uma reunião no Senado sobre a Medida Provisória 827 a definir os membros da Comissão - a presidência e a relatoria - a fim de que ela seja instalada na próxima semana, promessa feita pelo senador Eunício Oliveira.

Lindo

Espetáculo

A Praça do Ferreira será palco, no dia 12, sábado, de um espetáculo da cultura popular, no período da tarde. Vão se apresentar ali artistas de rua e de ícones da música brega, Didi dos teclados, o humorista Cibalena e o cantor Nino Rafael.

Triste

Ligações

Vem crescendo o número de ligações clandestinas de esgoto. Para se ter uma ideia, em apenas um ano o número de autuações mais que dobrou, de acordo com os dados da Agefis, publicados na edição de ontem, no Diário.

Envelope

O deputado federal José Airton Cirilo, do PT, acordou, ontem, mais cedo, não para viajar, mas para enviar um envelope para o seu gabinete, mas não revelou o seu conteúdo. O mensageiro foi o deputado Vitor Valim, que já havia embarcado.

Mais peritos

A Associação Brasileira dos Médicos Peritos do INSS está lutando por mais concursados, porque aumentaram as perícias médicas, porque no momento está muito reduzido o número de médicos peritos, revelou Samuel Abranques, diretor daquela entidade.

Jatinhas

O ex-deputado federal Léo Alcântara curtiu o fim de semana prolongado em Fortaleza e, ontem, viajou para o DF.

No seu voo , seguiu para a Capital do País o deputado federal Vitor Valim, que reafirmou que vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, pelo PROS.

Valim adiantou que Vaidon Oliveira e o Capitão Wagner serão os candidatos daquele partido à Câmara Federal.

Na manhã, de ontem, o último parlamentar a embarcar para Brasília, foi o deputado federal Odorico Monteiro.

O juiz Paulo Régis Botelho viajou a Brasília confirmando para os dias 9 e 10, no Hotel Mareiro, o I Congresso Luso-Brasileiro de Direito do Trabalho, que vai discutir a Reforma Trabalhista.

General Guilherme Theophilo embarcou para a Colômbia. Será palestrante do III Seminário Internacional de Logística.