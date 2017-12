01:00 · 15.12.2017

A deputada federal Gorete Pereira, que foi a primeira parlamentar a regressar do DF nesta semana, quer que a oposição se defina e escolha logo um candidato para disputar com o governador Camilo Santana. Ela afirmou que “temos vários candidatos para concorrer” e citou os nomes de Capitão Wagner, Roberto Pessoa, ex-prefeito de Maracanaú; do ex-governador Lúcio Alcântara, “temos que saber o que somos e o que queremos”. Sobre o senador Tasso Jereissati, disse o que lhe dizem “ele vai e outros, que ele não vai”.

Mil residências

De Brasília, retornou o secretário Jesualdo Farias, das Cidades, depois de uma passagem pelo Ministério das Cidades e de uma reunião do Conselho da Finatec, da Universidade de Brasília. Ele aproveitou a oportunidade para informar que está finalizando a entrega de mais de mil unidades residenciais ainda neste mês de dezembro.

2.500

Jesualdo Farias afirmou que o governador Camilo Santana está empenhado para entregar essas habitações, uma parte delas em Crateús, outra em Canindé e o restante em Fortaleza. Ele completou dizendo que está concluindo mais 2.500 unidades para serem entregues até o fim de janeiro do próximo ano, para atender a demanda.

Lindo

o deputado...

... Danilo Forte, que hoje ingressa no (DEM-CE), votou pela derrubada do veto que impede o acesso à linha de crédito especial por Santas Casas inadimplentes. “São instituições responsáveis por mais de 40% de todo o atendimento da rede SUS.

Triste

Socorro

A Praça dos Voluntários está pedindo socorro é o que diz o leitor José Ramos por e-mail. Passaram duas administrações, entrando na terceira. Sinceramente, ele diz que não sabe o motivo do abandono daquela praça.

Abriga

O vice-prefeito Moroni Torgan marcou presença, ontem, na convenção nacional do DEM, que recebeu um grande número de deputados federais e, hoje, em Fortaleza, na Assembleia Legislativa é a vez de abrigar o deputado federal Danilo Forte.

Prestigiar

Descendo na cidade, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, Carlos Mourão, para prestigiar a posse da nova diretoria da Apacefor, que terá à frente Pedro Quariquasi, reeleito para o biênio 2017-2019.

Jatinhas

O secretário Inácio Arruda, da Ciência e Tecnologia, voltando da Capital do País depois de circulada na Capes.

Quem também retornou de lá foi o presidente da Associação Brasileira de Hospitais, Aramicy Pinto.

O humorista Falcão voltou de uma viagem a São Paulo, depois de algumas gravações para televisão, em especial um seriado sobre o filme “Cine Holliúdy”.

Voltando de Brasília, os advogados Marcelo Mota, presidente da OAB-Ceará; Ernando Uchoa Lima e Fernando Férrer, depois de participarem da confraternização natalina da Ordem Nacional.

O advogado Novo Mota estava, ontem, em Recife, fazendo a defesa de um cliente na TRF-5ª Região.

O ministro Mendonça Filho, da Educação, tem uma visita programada para as 10 horas, de hoje, ao Instituto de Educação de Maranguape.