01:00 · 19.12.2017

João Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil África, está em SP, mantendo contatos com parceiros do Instituto Brasil-África para avaliar 2017 e definir as atividades para o próximo ano. Ele disse que o fórum de 2018 está definido e será em Salvador, no mês de novembro. Agora ele está nas atrativas iniciais da participação de instituições públicas e privadas do Brasil. Informou que o Instituto abre a sede na África, a partir de março de 2018 e que iniciou as conversas com os parceiros estrangeiros baseados no Brasil.

Balanço

O deputado José Nobre Guimarães, que está voltando hoje do DF, fazendo um balanço dos trabalhos na Câmara, disse que ocorreram duas grandes questões, numa "nós fomos derrotados", sobre o ponto de vista do PT e noutra "fomos vitoriosos". Derrotados porque não conseguiram aprovar as denúncias contra Michel Temer.

Vitoriosos

José Guimarães disse que a vitória aconteceu no adiamento da votação da Reforma da Previdência, que, na sua opinião "foi a matéria que levou o maior grau de mobilização, de atenção e, principalmente articulação política e acrescentou que a oposição teve um papel decisivo com os movimentos sociais nos últimos 10 dias.

Lindo

Natal da paz

A Etufor realizou ontem e hoje , a partir de 8h, as apresentações dos Corais da Etufor e Sobretons nos terminais Siqueira, Lagoa, Conjunto Ceará e Antônio Bezerra. A atividade faz parte da Campanha "Natal da paz nos terminais".

Triste

Muriçocas

Todos os anos, nesta época, as muriçocas aterrissam no saguão do Aeroporto Internacional Pinto Martins, mas as providências para expulsá-las dali demoraram. Demora muito e os turistas que nos visitam fazem críticas azedas.

Teleférico

O prefeito Arnon Bezerra, de Juazeiro , desceu, ontem, em Fortaleza para um encontro com o prefeito Carlomano Marques, de Pacatuba. Amanhã, tem uma audiência com o senador Eunício Oliveira, em Brasília, sobre o teleférico da Terra do Padre Cícero.

Grande evento

José Nunes, diretor Institucional da Enel, dizendo que aquela empresa está programando em Fortaleza um grande evento para o fim de 2018, juntamente com a Associação Brasileira, que trará a Fortaleza todas as distribuidoras do Brasil.

Jatinhas

O engenheiro Pedro Comaru, a esposa Bete e o filho Rafael com a namorada, passaram pelo Aeroporto de Fortaleza e seguiram em tempo de passeio.

O ex-deputado federal Paulo Henrique Lustosa está em Brasília visitando os filhos e tratando de negócios. Os festejos de fim de ano passa em Fortaleza.

Os voos extras estão chegando com força total a esta Capital. Para se ter uma ideia, na madrugada de ontem, aterrissaram três só da Gol.

O advogado Flávio Jacinto estava, ontem, em Recife, fazendo uma sustentação oral de um cliente no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

José Olavo Teixeira retornando para São Paulo, depois de visitar familiares, em especial, a irmã Nazaré, que está completando 50 anos de vida religiosa.

Mudou de idade ontem, o poeta, escritor e auditor Aguiar Neto.