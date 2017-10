01:00 · 14.10.2017

O deputado federal Ariosto Holanda chegou de Brasília marcando o seu retorno para terça-feira, porque na segunda-feira estará dando palestra na Fic sobre “Ciência e Tecnologia”. Ele está definindo a distribuição de emendas parlamentares, apresentando-se como principais, uma de R$ 1 milhão para o Hospital do Coração e mais duas, sendo uma para os cursos profissionalizantes para o trabalhador do Senai, de R$ 3 milhões e para o CNPq transformá-los em bolsas para professores dos CVTs e Centec’s.

Horário especial

Com o início do horário de verão, a 0h de amanhã, domingo, 15, os aeroportos da Rede Infraero nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste funcionarão de acordo com a programação estipulada pelo decreto nº 6.558 de 2008, que institui o horário especial em parte do território nacional até o dia 17 de fevereiro do ano que vem.

Recomenda

A população de dez estados e mais o Distrito Federal, como acontece todos os anos, adiantará os horários em uma hora. Os estados das regiões Norte e Nordeste não participarão do horário de verão. A Infraero recomenda que, em caso de dúvidas sobre horários de voos, os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas.

Lindo

Cursos

A Cagece oferece no mês de novembro 115 vagas para cursos profissionalizantes em Fortaleza. São quatro modalidades de capacitação: técnicas de negociação e vendas, atendimento ao cliente , excel avançado e hardware .

Triste

Reage

O ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, admite que estão sendo feitos estudos sobre um possível aumento do PIS/Cofins, noticiou o Diário, na sua edição de ontem. Os empresários reagiram, imediatamente.

Novos ônibus

A Expresso Guanabara colocando em circulação 65 novos ônibus nas regiões Norte e Nordeste, informou o empresário Paulo Porto, que viajou a João Pessoa, onde passa o fim de semana. Ele disse ainda que esses veículos trafegarão nas linhas da Penha.

Palestra

Retornando de Salvador, Luís Sérgio Farias Machado, superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio do Banco do Nordeste, depois de proferir palestra para os participantes da convenção nacional da Associação dos Distribuidores Atacadistas.

Jatinhas

Sarquis Fermanian, controlador da Rafas Tour, voltou de sua viagem a Pernambuco, depois de discutir os últimos detalhes da viagem de um grupo para Jerusalém e Itália, no dia 30 de outubro, tendo como diretor espiritual o padre Airton Freire.

Depois de conhecer o bisneto Martin regressou, dos Estados Unidos, Eliane Monteiro, que no desembarque foi recepcionada pelo marido Airton Monteiro, que preferiu ficar em Fortaleza.

A Renner colocou em operação a sua 9ª loja no Ceará. O investimento foi de R$ 6,3 milhões. Esta unidade está funcionando no Via Sul Shopping.

Na rota de SP, Inês Cabral. Foi acompanhar o seu clube - Ceará - no jogo de hoje contra o Oeste, no qual o alvinegro luta para continuar no G4, posição em que deixa o clube cearense numa excelente posição na “Brasileirão da Série B.