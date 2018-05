01:00 · 10.05.2018

O ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia e Comunicações, transitou por Fortaleza, vindo de Cabo Verde, onde participou de um encontro de países que são banhados pelo Oceano Atlântico, que já foi realizado no ano passado no Brasil. Ele aproveitou e almoçou no Aeroporto de Fortaleza, onde conversou com o repórter e revelou que o PSD apoia a candidatura de João Dória ao Governo de São Paulo e defende a candidatura do presidente do extinto TCM, Domingos Filho, ao Governo do Estado do Ceará.

Rebeca...

... Oliveira, diretora do Porto do Pecém, participou, em Teresina, de evento realizado pela Federação de Indústrias do Estado do Piauí (Fiepi) em parceria com a Cia do Porto Pi, onde apresentou os potenciais do porto cearense para o empresariado piauiense. O encontro contou com a participação dos gestores de grandes empresas locais.

A presidente...

...do PST-Ceará, Nicole Barbosa, esteve, em Brasília, reunida com o presidente nacional do partido, o pastor Everaldo Pereira, com quem conversou sobre a situação da agremiação em nosso Estado e pela qual ela disputará uma cadeira na Câmara Federal. No embarque, ela fez questão de dizer que o PST apoia a reeleição de Camilo Santana.

Lindo

Boa notícia

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos deu uma boa notícia, divulgada, ontem, pelo Diário do Nordeste, que o abastecimento de água no Ceará está garantido até o fim deste ano, em especial na Região Metropolitana.

Triste

Boa notícia II

A manchete da edição de ontem, do Diário do Nordeste, diz que foi reduzido o número de acidentes nas rodovias estaduais, o que gerou uma economia de R$ 353 milhões, entre 2014 e 2017. A informação é do Detran.

Encontrão

O presidente do PSDB-Ceará, Francini Guedes, estava, ontem, no DF, num encontro dos presidentes estaduais numa avaliação do partido em todo o território nacional. Sobre o general Guilherme Theophilo o seu nome não está ainda definido.

Dia das Mães

Muitos cearenses, que residem em outros Estados, chegando para as comemorações do “Dia das Mães”, em Fortaleza, como a Dra. Fátima Figueiredo Costa, esposa do ex-Advogado-Geral da União, Álvaro Costa, que comemorar com dona Ninita.

Jatinhas

Hiperydes Macedo, ex-secretário Nacional de Recursos Hídricos, em São Luís, dando continuidade aos estudos para elaboração do Plano de RH do Maranhão.

O médico João França, diretor do Hospital Sopai, em Recife, faturando uma reunião de hospitais filantrópicos.

O prefeito Naumi Amorim esteve, no DF, circulando no CAF tratando de um empréstimo para projetos em Caucaia e visitou o senador Eunício Oliveira.

Luís Cláudio Mapurunga encontra-se em Brasília participando de uma reunião no Ministério da Saúde com o Conselho Federal de Farmácia.

O industrial Ivan Bezerra Filho, em São Paulo, tratando de negócios de sua indústria têxtil.

A cadeirante -universitária Ana Raquel Freire, em SP, numa competição de natação. Conferindo o embarque, o pai, Francisco José Melo Freire.