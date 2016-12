Vaivém: Diálogo com a sociedade

00:00 · 24.12.2016

O governo apresentou nesta quinta-feira (22) uma proposta de reforma trabalhista, que deve ser encaminhada ao Congresso como projeto de lei em caráter de urgência. O texto do projeto, que ainda não foi integralmente divulgado pelo governo, será enviado ao Congresso em fevereiro, na volta do recesso parlamentar. O deputado Raimundo Gomes de Matos chegou do DF dizendo que "essas reformas, que são fundamentais, precisam de um diálogo com a sociedade para que não sejam tirados os direitos adquiridos".

Convite

Embaixador da Polônia no Brasil, Andrzef Maria Braiter esteve na cidade convidando o reitor Henry Campos, da UFC, para tomar parte de uma missão de autoridades e empresários cearenses naquele país, no mês de abril. Ele aproveitou para convidar a Universidade para participar de um seminário entre instituições acadêmicas.

Inauguração

A Livraria Saraiva inaugura, no dia 29, no North Shopping, a sua terceira loja na cidade. É a primeira da região com o novo conceito arquitetônico da rede. O projeto foi planejado de forma a facilitar a trajetória pelo espaço. Essa loja não é apenas um local de compras, como também de opção de entretenimento e lazer para toda a família.

Lindo

1 milhão

Nesta alta estação, o Ceará deverá receber 1 milhão de turistas, que injetarão na economia do Estado a quantia de R$ 4,3 bilhões, é o que informa a Secretaria do Turismo, através do seu Departamento de Estudos e Pesquisas.

Triste

Inventado

É triste, muito triste, mesmo a situação do futebol cearense. Se não existisse teria que ser inventado. Clube que conseguiu a classificação para Série B, desiste. E o Ferroviário e o Floresta que estavam fora, entram!. Pode?!

Segurança

Na aeronave da Avianca que trouxe o deputado Vitor Valim, veio de Brasília a deputada Luizianne Lins, que atravessou o saguão do terminal de passageiros tendo ao lado um segurança. Ela vestia uma blusa de mangas compridas, com as cores do Fortaleza.

Mais concorrida

A chegada mais concorrida no Aeroporto Internacional Pinto Martins foi a do urologista Raul Nogueira, vindo de Atlanta, nos EUA para os festejos natalinos e a virada do ano ao lado dos seus pais, dona Ivanise e o professor da UFC, Oto Leal Nogueira.

Jatinhas

O deputado Odorico Monteiro chegou de Brasília e já seguiu para João Pessoa, com dona Ivana, para os festejos natalinos. Dona Márcia e Albert Gradvohl, no aeroporto, embarcando Rafaela e Silvio Albuquerque e Marcos e Geovana Albuquerque para os festejos de Natal e Ano Novo em Nova York. A ex-deputada federal Moema São Tiago chegando de Brasília para comemorar Natal e Réveillon com a família. O médico Lineu Jucá foi ao aeroporto receber a esposa Agnela, a filha Hellen, o genro Lucas e os netos Branca e Bernardo, que chegaram de Teresina para os festejos de fim de ano. A virada do ano do empresário Ariston Pessoa Filho, um dos controladores da TAF, acontecerá em Curitiba, para onde seguiu, acompanhado da esposa e dos filhos. Ele viajou mais cedo para comemorar também o Natal.