01:00 · 11.07.2018

A defensora-geral do Estado, Mariana Lobo, que circulava, ontem, em Brasília, informando que a partir deste mês a sua Pasta iniciará o processo de orçamento participativo. Ela adiantou que na segunda quinzena a Defensoria vai passar uma semana no Cariri, ouvindo a população de Crato, Juazeiro e outros municípios sobre o fortalecimento da instituição naquela região. Escutará as demandas da população, para que “a gente possa no ano que vem implementar um aumento do trabalho da Defensoria Pública ali”.

Reunião na Capes

O ex-presidente da Funceme, Francisco de Assis Sousa, estava, ontem, em Brasília, transitando na Capes, onde participa de reunião na qualidade de coordenador adjunto das engenharias UCS (Engenharia Civil na Capes), uma atividade que é a de avaliar os novos projetos de pós-graduação das engenharias do País.

Chovia muito

Durante a sua estada em Brasília aproveita para saber sobre os projetos de mestrado e doutorado e quais deles serão implantados em todo o Brasil. Francisco de Assis revelou que existe um comitê na Capes, do qual ele faz parte, que analisa todos esses projetos de Engenharia. Ah! chovia muito quando ele chegou ao Aeroporto para embarcar.

Lindo

Proliferação

Pegando muito bem a iniciativa de algumas comunidades e residências colocando pneus pintados em diversas cores, reforçados com pedrinhas e estrumes evitando a proliferação do mosquito da dengue.

Triste

Trabalho...

...muito bonito feito pela Regional II, em toda extensão da Avenida Rogaciano Leite. que pavimentou e sinalizou a via. A Companhia de Água e Esgoto não completou o seu serviço. As tampas da drenagem estão desniveladas.

Licenciamento

O presidente da Unimed-CE, Darival, que está em SP, numa reunião da Unimed-Brasil, disse que no Ceará está sendo definido o projeto arquitetônico do Hospital do Cariri, para 120 leitos e tentando o licenciamento ambiental para uma Policlínica em Ibiapaba.

Recesso

O deputado federal Raimundo Gomes de Matos embarcou, ontem, para o DF, preocupado com a aprovação de projetos de interesse do nosso Estado, em especial de recursos orçamentários para o Dnocs, porque o recesso da Câmara Federal começa 15.

Jatinhas

O deputado federal Antônio Bahlmann foi um dos poucos parlamentares que foram ontem a Brasília, para as suas atividades no Congresso Nacional, que entra em recesso no dia 15 deste mês.

Júnior Aguiar viajou a São Paulo para se reunir com o presidente do PRTB, Levi Fidelis, sobre o Fundo Eleitoral e saber o que toca para o Ceará.

Luciano Guimarães, presidente do Conselho dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil, informou que a sua entidade está preparando um documento a ser encaminhado aos presidenciáveis. Eles estiveram reunidos, em São Paulo, para produzir as propostas.

O senador Eunício Oliveira, que preside o Senado, quer a aprovação, ainda hoje, da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Na rota de Brasília, o médico Samuel Abranques e o auditor federal agropecuário Simplício Lima.