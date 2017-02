00:00 · 03.02.2017

Lauro Chaves Neto está fazendo sua primeira viagem como presidente do Conselho Estadual de Economia. Ele viajou a Brasília, onde participou, ontem, da solenidade de posse do novo presidente do Conselho Federal, Júlio Miragaya, que começou o dia de hoje presidindo uma reunião, em que está discutindo com os presidentes estaduais uma pauta para traçar as diretrizes nacionais para atuação neste ano e, além disso, um grande debate sobre a reforma da Previdência.

1º alvo

O ex-senador Luís Pontes, presidente estadual do PSDB, pegou a sua metralhadora giratória e atirou para todos os lados, por ocasião do seu embarque para o DF. Ele começou atirando no secretário Maia Jr que “ não foi indicado pelo partido para ocupar a Pasta. O PSDB não se junta com o PT. Portanto, não tem o nosso apoio”.

2º alvo

O segundo alvo para Luís Pontes foi o vice-prefeito Moroni Torgan. Para Luís Pontes, “Moroni gosta muito do poder para empregar seus familiares e amigos. Ele não me surpreende”. Pontes aproveita para relatar que, na eleição para presidente, quando Aécio Neves foi para o 2º turno, Moroni Torgan foi um dos primeiros a aparecer ”.

Lindo

Limpeza

O mato estava tomando conta do canteiro central e das calçadas da Avenida Senador Carlos Jereissati, mas o departamento especializado, não sei se da Prefeitura ou do Estado, mandou um bocado de garis capinarem e recolher o lixo.

Triste

Excesso

Uma chamada na 1ª página da edição de ontem do <CF521>Diário do Nordeste</CF> diz que os radares nas rodovias federais do Ceará registraram 167 mil multas, por excesso de velocidade, em 2016, registrando crescimento de 57%.

A banda...

...da Base Aérea de Fortaleza vai se apresentar no dia 7, no saguão do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins, que estará completando naquele dia 19 anos de fundação, obra inaugurada pelo presidente Fernando Henrique.

Informativo

Um problema de trânsito na Av. Raul Barbosa, como o de uma batida, ontem no viaduto da BR-116, origina congestionamentos. Seria interessante a AMC instalar um informativo, como existem em outras vias, alertando para o engarrafamento.

Jatinhas

O ADVOGADO José Parente Pinheiro voltando a circular nos tribunais superiores em Brasília, de onde retorna por todo o dia de hoje.

MASSILON Freitas e dona Lucineide estiveram em Recife renovando o visto de entrada nos EUA .

LUÍS CLÁUDIO Mapurunga voltando de Brasília, depois de participar de reunião do Departamento de Assistência Farmacêutica, quando foi proposta a certificação digital.

PEDRO Jorge de Abreu Braga e a filha Rachel estiveram em Belém tomando parte de uma reunião da Facepa. Eles são membros da Fundação Brasileira de Contabilidade.

O EMPRESÁRIO Sérgio Frota e dona Gleice indo para o eixo Brasília e Salvador para tratar de negócios da Pleimec.

FRANCISCO Silva e família retornando para o DF, depois de curtir férias em Fortaleza, ciceroneados por Wilson Ferreira, ex-BB.